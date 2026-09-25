Sir Ranulph Fiennes, celebrul explorator, a dispărut de mai multe luni. Temeri că ar fi sechestrat. Regele Charles, chemat să intervină

Exploratorul Ranulph Fiennes, aici într-o fotografie din 2022. Foto: Getty Images

Soarta celebrului explorator britanic Ranulph Fiennes, în vârstă de 82 de ani, stârnește îngrijorare în Marea Britanie, unde cazul a fost amplu mediatizat în ultima perioadă. Acest aristocrat, decorat de Regina Elisabeta a II-a și intrat în istorie pentru performanța de a străbate Pământul de la un pol la celălalt pe jos și în ambarcațiuni cu vele, este văr cu actorii Ralph și Joseph Fiennes.

Unele dintre rudele sale spun că nu l-au mai văzut de câteva luni și o acuză pe actuala sa soție sa că îl izolează de lume, scrie Agerpres, care citează o sinteză pe această temă realizată de AFP din presa britanică.

Îngrijorările cu privire la situația și localizarea exactă a exploratorului sunt atât de mari, încât unii dintre apropiați au făcut apel la regele Charles să intervină pentru a obține răspunsuri.

"Unde este Sir Ranulph Fiennes?" titra săptămâna trecută cotidianul Daily Telegraph, care a publicat o anchetă jurnalistică prezentând eforturile depuse de unii prieteni ai exploratorului, de sora fostei soții a acestuia și de fiul său vitreg pentru a-i da acestuia de urmă.

Primul om din lume care a înconjurat Pământul de la un pol la altul pe jos și în ambarcațiuni cu vele

Ranulph Fiennes (în foto următoare, alături de realizatorul de reality show Bear Grylls) este primul om din lume care a efectuat înconjurul globului pământesc de la un pol la celălalt, mergând pe jos și navigând cu vele, între 1979 și 1982. De asemenea, este primul om care a traversat Antarctica pe jos și fără sprijin în 1993. Devenit proverbial pentru reziliența sa, și-a tăiat singur câteva degete necrozate după ce a căzut în ape înghețate, în timpul unei expediții la Polul Nord, în anul 2000.

El provine dintr-o veche familie de aristocrați britanici și este văr de gradul al III-lea cu actorii Ralph Fiennes și Joseph Fiennes.

În 1982, Cartea Recordurilor Guinness l-a desemnat "cel mai mare explorator în viață". Ultima apariție publică datează din octombrie 2024, când a avut loc un eveniment organizat în onoarea sa la Royal Geographical Society, a după cum a consemnat Daily Telegraph.

Într-un mesaj video înregistrat, el s-a scuzat atunci pentru faptul că nu era "într-o formă suficient de bună pentru a fi prezent" la respectivul eveniment. Exploratorul britanic suferă de mai mulți ani de boala Parkinson. "Sper că vom avea parte de multe alte aventuri împreună", a transmis el în clipul video.

A doua soție a exploratorului, acuzată că l-ar ține izolat de lume

Potrivit apropiaților săi, care au decis să își facă publice îngrijorările, situația reală a lui Fiennes este cel puțin îngrijorătoare. Ei o acuză pe Louise Millington-Cotes, cea de-a doua soție a exploratorului, că face tot ce îi stă în putere pentru a-l izola complet de lume.

Millington-Cotes îi este soție din 2005 și i-a devenit între timp tutore legal. Femeia l-ar fi transportat pe explorator la cămine de bătrâni, unde l-ar fi înregistrat sub un nume fals.

Alexander Millington-Cotes, fiul vitreg al lui Fiennes, care l-a văzut pentru ultima dată în septembrie 2024, a lansat în această săptămână o campanie online de strângere de fonduri pentru a încerca "să îl localizeze și să îl protejeze" pe tatăl său.

Michael Kobold, un fost explorator care a colaborat cu Ranulph Fiennes, și-a exprimat, la rândul său, frustrarea. "Prietenul meu de aproape 30 de ani a dispărut și nimeni, cu excepția unui număr mic de persoane, nu pare să își dorească să ia măsuri", a scris Kobold recent, pe blogul său.

Celebrul explorator, "privat de libertate" în mod ilegal (ziar britanic)

"E ca și cum am fi într-o carte scrisă de John Le Carré, cunoscutul autor de romane de spionaj", a declarat pentru Daily Telegraph scriitoarea Arabella McIntyre-Brown. Ea este sora primei soții a exploratorului, care a decedat în 2004.

În vara anului trecut, după ce a reușit să îl localizeze într-un azil din Londra, McIntyre-Brown s-a înscris acolo ca rezidentă și a reușit să schimbe câteva cuvinte cu Fiennes.

Însă identitatea ei reală a fost descoperită și a trebuit să părăsească azilul, în timp ce exploratorul a fost mutat.

Cu câteva luni în urmă, Anton Bowring, vechi prieten cu Fiennes, a contactat Palatul Buckingham pentru a informa familia regală cu privire la situație. Regele Charles al III-lea este, la rândul său, prieten cu exploratorului aristocrat. Unul dintre consilierii suveranului i-ar fi spus lui Bowring că regele este, la rândul său, "îngrijorat în privința lui Fiennes".

Contactat de AFP, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a făcut imediat declarații pe această temă.

Vineri, Daily Telegraph a relatat că agenția publică însărcinată cu protecția juridică a adulților vulnerabili a stabilit că Ranulph Fiennes a fost "privat ilegal de libertate" într-un azil din țara Galilor, unde a locuit pentru scurt timp la începutul anului 2026.

Agenția a precizat însă pentru AFP că nu poate să facă declarații publice despre un caz individual.

Potrivit directorului agenției, celebrul explorator ar fi beneficiat de ajutorul unui îngrijitor personal și ar fi părăsit locația doar purtând pălărie, ochelari cu lentile negre și mănuși, pentru a evita să fie recunoscut.

AFP notează că a încercat să ia legătura cu Louise Millington-Cotes și cu fiica pe care aceasta o are cu Ranulph Fiennes, dar niciuna dintre ele nu a dorit să facă declarații.