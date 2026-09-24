Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei

1 minut de citit Publicat la 17:09 24 Sep 2026 Modificat la 17:20 24 Sep 2026

Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi peste 11.000 de sticle și doze într-un automat de reciclare FOTO: Facebook/ Pawel Mej

Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi peste 11.000 de sticle și doze într-un automat de reciclare. Operațiunea a durat aproximativ 10 ore, iar ambalajele le-a strâns timp de mai multe luni.

Potrivit unui reportaj difuzat de postul polonez TVP World, citat de Berliner Zeitung, polonezul returnat 11.218 de sticle și doze prin sistemul polonez de garanție-returnare. Cel mai probabil, el a stabilit un record pentru numărul de ambalaje returnate de o singură persoană într-o zi, cel puțin în Polonia.

Paweł Mej, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de „Bosy Biegacz” (Alergătorul desculț), a strâns ambalajele începând cu luna martie. Pentru asta mergea cu bicicleta prin localitățile din partea de nord a districtului Bochnia și colecta sticle și doze. La sfârșitul lunii iulie, adunase aproape 8.000 de ambalaje.

El a returnat ambalajele pe 17 septembrie, în Bochnia. Mej a petrecut în total aproximativ zece ore introducând ambalajele în automate, făcând pauze scurte pentru a lua câte o gustare

Banii vor fi folosiți pentru proiecte locale

Bărbatul, însă, nu păstrează banii încasați pentru el, ci vor fi folosiți pentru proiecte locale. Mej vrea să cumpere echipamente sportive pentru o școală primară, sî ajute o unitate de pompieri voluntari și o asociație locală de femei.

Astfel, școala din Baczków urmează să primească 18 mingi de gimnastică. Pentru pompierii voluntari din localitate va dona 600 de zloți (aproximativ 138 de euro), iar pentru asociația femeilor – 300 de zloți (aproximativ 69 de euro).

Conform publicației presei poloneze, Paweł Mej a primit 5.609 de zloți, adică aproximativ 1.300 de euro, pentru ambalaje.

Bărbatul a anunțat că își va continua campania de colectare. „Acum strâng bani pentru o mașină de pompieri”, ar fi scris el într-o postare pe rețelele sociale.

Polonia a introdus în octombrie 2025 un nou sistem de garanție-returnare pentru anumite tipuri de ambalaje pentru băuturi. Potrivit TVP World, garanția este de 1 zlot (0,23 euro) pentru sticlele de sticlă reutilizabile și de 0,50 zloți pentru sticlele de plastic și doze.