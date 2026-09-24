Prețul motorinei în UE a atins un nou maxim istoric. Scumpiri fără precedent în 19 țări. Două state nordice conduc plutonul

2 minute de citit Publicat la 17:00 24 Sep 2026 Modificat la 17:00 24 Sep 2026

Prețul mediu al motorinei în UE a atins un nou record. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană (UE) a atins un nou nivel record de 2,23 euro pe litru, în creștere față de 2,16 euro în urmă cu o săptămână, arată o analiză realizată AFP, citată de Agerpres.

Analiza se bazează pe datele publicate joi de Comisia Europeană și indică drept cauze șocurile energetice legate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Valori-record au fost înregistrare în 19 țări ale blocului, inclusiv Germania, Franța și Italia. Danemarca și Finlanda au cele mai mari prețuri pentru consumatori. Aici, litrul de motorină costă 2,56 euro, înaintea valorilor înregistrate în Germania (2,46 euro), Belgia și Franța (aproximativ de 2,40 euro) și Italia (în jur de 2,30 euro).

Prețurile analizat includ accizele, care variază de la țară la țară și care reprezintă în medie 40% din costul plătit la pompă în blocul comunitar. Pe de altă parte, valorile menționate nu iau în considerare subvențiile specifice, cum ar fi cele acordate în Franța pentru șoferii care parcurg distanțe mari în scop profesional.

Precedentul preț record la motorină, înregistrat în primele săptămâni ale războiului din Iran

Germania, Franța, Polonia și alte patru țări au stabilit precedentul record în lunile martie sau aprilie 2026, când lumea se confrunta cu consecințele energetice ale închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran, drept represalii pentru atacurile americane și israeliene asupra teritoriului său.

Nouă dintre cele 19 țări care au stabilit un nou maxim istoric atinseseră deja un vârf anterior în august sau septembrie 2026. Pe lângă tensiunile continue din jurul Strâmtorii Ormuz, prețurile continuă să fie împinse în sus de perturbarea aprovizionării globale. Aici intră și blocada rebelilor Houthi asupra exporturilor saudite în Marea Roșie și atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești.

În unele țări care au redus taxele prețurile rămân sub cele din anul invaziei ruse în Ucraina

Alte țări, precum Spania și Suedia, înregistrează, și ele, creșteri ale prețului motorinei. Totuși, în aceste cazuri valorile rămân sub vârfurile atinse în 2022, anul invaziei ruse în Ucraina.

Potrivit think tank-ului Bruegel, aceste țări se numără printre cele care au redus cel mai mult anumite taxe pe motorină de la sfârșitul lunii februarie.

Analiza AFP notează că mai multe guverne europene au adoptat măsuri fiscale similare cu cele implementate în timpul crizei energetice din 2022, apelând inclusiv la reduceri de taxe. Însă, pentru moment, sumele angajate rămân "semnificativ mai mici" decât cele mobilizate în 2022, indicat Alexander Roth, cercetător la Bruegel.

Potrivit acestuia, șocul energetic actual este "mai puțin sever" și "mai gradual" decât cel din 2022, în timp ce unele state membre au o marjă bugetară mai limitată.

Motorina s-a scumpit cu peste 40% la nivelul blocului comunitar, comparativ cu februarie

Datele din buletinul informativ al Comisiei Europene privind prețurile carburanților sunt transmise de autoritățile naționale și reflectă, în general, prețurile afișate de benzinării la începutul săptămânii sau la sfârșitul săptămânii precedente.

Media agregată pentru cele 27 de state membre este ponderată în funcție de consumul de combustibil estimat al fiecărui stat membru în 2024.

Această medie a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie. În aceeași perioadă, prețul motorinei în Statele Unite a crescut cu peste 70%, ajungând la aproape 6,50 dolari pe galon (aproximativ 1,50 euro pe litru).