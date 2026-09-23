Trump se pregătește să interzică exporturile de motorină din SUA. Deocamdată, pentru 90 de zile: „La dracu, trebuie să facem ceva”

Trump ar urma să anunțe o interdicție a exporturilor de motorină din SUA în următoarele zile, potrivit Politico. Foto: Getty Images

Administrația Trump pregătește un plan pentru interzicerea exporturilor de motorină timp de 90 de zile, scrie miercuri Politico. Președintele republican pare decis să meargă înainte cu o astfel de măsură, deși aceasta a stârnit controverse la nivelul guvernului și a stârnit opoziția industriei petroliere americane. Planul ar avea ca obiectiv reducerea prețurilor la energie.

Problema îi afectează pe republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, după cum au declarat pentru publicația citată cinci persoane familiarizate cu discuțiile.

Potențiala interdicție, al cărei cadru juridic este încă în curs de elaborare, a fost contestată de petroliștii din SUA. Aceștia au avertizat că orice beneficiu pe termen scurt ar fi anulat de prețurile mai mari la combustibili în viitor.

Eventuala oprire a exporturilor americane ar reprezenta prima astfel de restricție instituită din 2015, an în care administrația Obama a anulat interdicțiile la exportul de petrol brut extras în SUA, în vigoare timp de zeci de ani.

Unii republicani se tem că interdicția exporturilor de combustibil e o idee proastă. Și nu sunt singurii

Războiul pe care administrația Trump l-a declanșat împotriva Iranului în februarie și atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au dus cotațiile motorinei la niveluri record, inclusiv în SUA. Prețul mediu al unui galon de motorină (aproximativ 3,8 litri, n.r.) era miercuri de 6,52 dolari, în creștere cu 91 de cenți față de acum o lună. Creșterea față de anul trecut a ajuns la 2,83 dolari.

Unii congresmeni republicani și reprezentanți din industria rafinării și chiar unii oficiali ai administrației încearcă în continuare să-l convingă pe președintele Trump că o interdicție este o idee proastă, care s-ar putea întoarce împotriva sa, au declarat surse citate de Politico la adăpostul anonimatului.

Totuși, în condițiile în care prețurile ridicate la produsele energetice continuă să le creeze probleme candidaților republicani înaintea alegerilor congresionale mid-term din noiembrie, președintele ar fi înclinat să anunțe o interdicție până la sfârșitul săptămânii. Trump e tentat să trateze eventualele consecințe negative drept „o problemă pentru luna decembrie (adică ceva ce poate fi lăsat după scrutin, n.r.)”, după cum a spus un director din industria petrolieră care a discutat cu oficiali de rang înalt de la Casa Albă.

„Ceea ce i-a amuțit pe cei lucizi (dintre cei de la Casa Albă) este preocuparea absolută, de genul 'se prăbușește cerul, trebuie să facem ceva cu prețurile de la pompă'. Tabăra lucidă a fost dată la o parte de tabăra politică, care insistă cu 'La naiba, trebuie făcut ceva”, a precizat acest director, căruia i s-a acordat anonimatul.

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe și ai Departamentului american pentru Energie nu au răspuns imediat la întrebările adresate de Politico pe acest subiect.

Un alt oficial al președinției americane a spus că este „o altă știre falsă publicată de Politico”.

Ce ar însemna, de fapt, ca SUA să interzică exporturile de motorină timp de 90 de zile

O interdicție de 90 de zile ar putea determina scăderea prețurilor motorinei în unele regiuni din SUA pe termen scurt, deoarece transporturile maritime de combustibil destinate inițial Europei sau Asiei ar fi redirecționate către sistemul american de aprovizionare cu combustibili, crescând oferta internă. Însă, în cele din urmă, rafinăriile și-ar reduce producția, ca răspuns la pierderea unei piețe importante de export, ceea ce ar duce, din nou, la creșterea prețurilor.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul pentru Interne, Doug Burgum, s-au opus unei interdicții totale, potrivit Politico.

„Bessent este 'un soldat disciplinat'. Își va exprima opiniile și apoi va merge mai departe”, a spus o sursă Politico.

Chris Wright a purtat marți seară o serie de convorbiri cu directorii generali ai unor companii energetice, anunțându-i că o interdicție de 90 de zile va fi probabil impusă în zilele următoare, a explicat un consilier al lui Trump, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a evita eventualele repercusiuni.

Mai mulți directori au început imediat să contacteze Casa Albă pentru a se opune interdicției, a continuat consilierul, indicând că „sunt foarte multe lucruri în mișcare, iar situația s-ar putea schimba”.

„(Interdicția) este o idee groaznică”, a apreciat el.

Temeri că, odată impusă, interdicția la export ar putea fi prelungită în mod repetat

Un consilier extern al administrației a declarat că în ultimele zile a primit „o avalanșă de solicitări frenetice” pentru identificarea unor alternative la interdicție. Persoanele respective se tem că Trump va prelungi în mod repetat restricțiile și va crea un precedent pentru intervenția guvernului SUA pe piețele energetice.

„Este clar că există multă opoziție internă față de această măsură”, a subliniat consilierul extern.

Însuși Chris Wright, care a vorbit miercuri la un eveniment desfășurat la New York, a combătut ideea interdicției.

„O interzicere brutală a exporturilor de motorină nu funcționează, cu siguranță, pentru că SUA exportă multă motorină. Suntem cel mai mare exportator de motorină din lume, dar aceeași rafinărie care produce motorină produce și benzină și combustibil pentru avioane. Așadar, dacă nu poți exporta motorina care iese din rafinăriile noastre atunci când rămâi fără spațiu pentru depozitarea ei și trebuie să reduci rafinarea în SUA, acest lucru ar pune presiune, în sensul creșterii prețurilor la benzină și la combustibilul pentru avioane”, a detaliat secretarul pentru Energie.

La un eveniment separat, organizat miercuri dimineață, Wright a sugerat că nu va fi instituită o interdicție generală.

„Este mai probabil ca acest lucru să fie făcut în întregime voluntar. Nu vom opri exporturile de motorină din SUA. Este însă posibil să existe unele ajustări în ceea ce privește direcția în care circulă motorina provenită din rafinăriile americane? Da, cred că vom vedea așa ceva, pentru că poate opri creșterea prețului motorinei”, a estimat el.

Presiuni din partea republicanilor din statele axate pe agricultură

Deși ideea unei interdicții fusese vehiculată sporadic timp de mai multe luni, un moment decisiv a fost atunci când senatorul republican de Iowa, Chuck Grassley, s-a pronunțat în favoarea restricțiilor la export, la sfârșitul săptămânii trecute. Senatorul, unul dintre cei mai importanți susținători politici ai producătorilor agricoli, a scris pe X că prețurile ridicate ale motorinei „distrug veniturile fermierilor”.

Mesajul lui Grassley a declanșat o avalanșă de solicitări din partea republicanilor din statele agricole, care au cerut administrației să ia măsuri pentru reducerea costurilor motorinei.

Interdicția ar veni într-un moment în care țările lumii au devenit tot mai dependente de motorina americană. Războiul pe care SUA și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului în februarie a dus la avarierea unor rafinării din Orientul Mijlociu și la reducerea cantității de petrol din regiune. În paralel, faptul că Ucraina a atacat rafinării rusești a agravat situația.

„O interdicție a exporturilor de motorină din SUA ar agrava tensiunile deja severe de pe piața globală și ar împinge, pe termen scurt, prețurile și mai sus în afara Statelor Unite”, a declarat David Oxley, economist-șef pentru climă și materii prime la compania de cercetare Capital Economics.

„Cu toate acestea, având în vedere că un surplus de motorină în SUA ar putea obliga rafinăriile americane să reducă livrările de produse petroliere - posibil în decurs de câteva săptămâni - măsura ar deveni, în cele din urmă, contraproductivă”, a anticipat el.