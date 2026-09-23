Germania declară război rețelelor care folosesc români pentru fraude cu banii din ajutoare sociale

Guvernul german spune că s-a săturat de fraudele cu ajutoare sociale în care rețelele criminale se folosesc de români. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Germania a anunțat miercuri că își va intensifica lupta împotriva fraudelor în domeniul asistenței sociale și că vizează mai ales abuzurile atribuite cetățenilor din România și Bulgaria. Problema este una deosebit de sensibilă în landul Renania de Nord-Westfalia, unde au loc alegeri în primăvara anului viitor, relatează Agerpres, care citează AFP.

"Este inacceptabil ca dreptul la liberă circulație (în interiorul UE, n.r.) să fie exploatat în mod abuziv. Din păcate, acest lucru a devenit o problemă cu care se confruntă municipalități din întreaga Germanie", a declarat social-democrata Leonie Gebers, secretar de stat pentru Muncă, într-o conferință de presă la Berlin.

"Oamenii sunt înghesuiți în locuințe insalubre, iar suferința și mizeria lor sunt exploatate pentru a se încasa beneficii sociale care adesea ajung în buzunarele rețelelor criminale. În Ruhr (bazinul minier din Renania de Nord-Westfalia, n.r.), acesta este un subiect major", a adăugat ea.

Una dintre cele mai des întâlnite scheme de fraudă este aceea în care rețele de criminalitate organizată aduc în Germania oameni săraci, adesea romi, în principal din România și Bulgaria. Aceștia sunt cazați în dormitoare mizere, li se oferă contracte de muncă false iar rețeaua colectează apoi beneficiile sociale de la statul german, cum ar fi alocațiile pentru copii sau subvențiile pentru locuințe.

Extremiștii de dreapta câștigă teren pe fondul fraudelor în care sunt folosiți migranți de la periferia UE

Renania de Nord-Westfalia este cel mai populat land germnan iar fenomenul, vizibil în multe orașe de aici, "ajută" forțele de extremă dreapta să câștige popularitate, după scorurile importante repurtate de partidul AfD în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În urma acestor alegeri, cancelarul Friedrich Merz a catalogat situația politică a guvernării sale drept "un dezastru care nu poate fi cosmetizat".

Guvernul german dorește acum să îmbunătățească schimbul de date între diferitele autorități, precum agențiile pentru ocuparea forței de muncă, serviciile sociale, financiare și de poliție, pentru a elimina lacunele și a-i descoperi mai rapid pe autorii fraudelor.

Conform planului, municipalitățile trebuie să dispună de resurse mai mari pentru a combate exploatarea clădirilor dărăpănate, considerate improprii locuirii, dar în care sunt înghesuite familii sărace, victime ale bandelor organizate.

De asemenea, angajatorii care utilizează munca la negru ar urma să suporte consecințe mai grave. Guvernul german își exprimă, totodată, intenția de a furniza informații și consiliere în țările de origine persoanelor care ar putea fi tentate de promisiunile false ale grupurilor infracționale.