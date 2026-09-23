Țările UE au eliberat un număr record de 3,9 milioane de permise de ședere în 2025

Țările UE au emis un număr record de permise de ședere în 2025, în creștere cu 10% față de anul precedent, determinate în principal de ocuparea forței de muncă și de reîntregirea familiei. Migrația rămâne una dintre cele mai contestate probleme din punct de vedere politic ale Europei, însă țările UE au emis anul trecut mai multe permise de ședere cetățenilor din afara UE decât în ​​orice alt an de la începutul înregistrărilor din 2008, scrie Euronews.

Potrivit Eurostat, în 2025 au fost emise aproximativ 3,9 milioane de permise de ședere inițială în UE, o creștere de 10,1%: 355.350 de permise în plus față de 2024.

Printre permisele noi emise în 2025, ocuparea forței de muncă a fost cea mai importantă, cu 33,6% din total, în creștere cu 16,1% față de anul precedent. A urmat reunificarea familiei, cu o creștere de 14,1%, până la 28,1%, iar educația a crescut cu 9%, ajungând la 15,5%.

Doar o categorie a scăzut: permisele pentru alte motive, inclusiv protecția internațională, au scăzut cu 0,9%.

Spania, liderul clasamentului

Spania a fost lider în UE la numărul de permise de ședere emise în 2025, eliberând 635.438, aproximativ 16,5% din totalul blocului comunitar. Numărul acestora a fost determinat în mare măsură de reîntregirea familiei, nu de noua migrație a forței de muncă.

Țara a emis 275.869 de permise legate de familie, mai multe decât orice altă țară a UE. Acestea au reprezentat 43,4% din totalul permiselor spaniole.

Marocanii au fost cel mai mare grup care a primit permise legate de familie la nivelul UE, iar mai mult de jumătate dintre acestea, 51,7%, au fost emise în Spania.

Spania a fost, de asemenea, cea mai populară destinație pentru cetățenii marocani în general (43,8%), reflectând comunitățile de migranți de lungă durată, precum și legăturile istorice și lingvistice care atrag, de asemenea, un număr mare de venezueleni, columbieni și peruani în țară.

Ocuparea forței de muncă a fost a doua cea mai mare categorie din Spania, cu aproximativ 115.040 de permise de muncă, a treia cea mai mare din UE, după Polonia și Portugalia.

A urmat educația, cu 105.419 permise eliberate studenților internaționali, din nou al treilea cel mai mare număr din bloc, după Franța și Germania.

Restul primelor cinci țări

Un grup mic de țări din UE a emis marea majoritate a noilor permise. După Spania, următorii mari emitenți au fost Germania (605.292, 15,7%), Polonia (467.314, 12,1%), Italia (433.099, 11,2%) și Franța (377.462, 9,8%).

Împreună, aceste cinci țări au reprezentat aproape două treimi din totalul primelor permise emise în UE anul trecut.

Malta a emis de departe cel mai mare număr de permise raportat la populația sa, 57 pentru fiecare 1.000 de persoane, urmată de Cipru (47) și Portugalia (27), față de o medie UE de doar 9.

La cealaltă extremă, Slovacia, Cehia, România, Estonia și Bulgaria au emis fiecare doar 4 permise la 1.000 de locuitori, cele mai mici raporturi din blocul comunitar.

Nu toate țările au înregistrat creșteri ale cifrelor. Croația a înregistrat cea mai accentuată scădere, cu 43,3% față de 2024, urmată de Grecia, cu 20,6%, și Austria, cu 15,5%.

La polul opus, Portugalia a înregistrat cea mai abruptă creștere dintre toate țările UE, în creștere cu 154,9%, deși totalul de 310.639 a rămas mult sub cel al Spaniei.

În alte părți ale UE, principalul motiv pentru obținerea unui permis a variat semnificativ. Polonia și Portugalia au emis cele mai multe permise bazate pe angajare în total, 318.186, respectiv 240.523, în principal de către lucrătorii ucraineni, belaruși și brazilieni.

Germania a eliberat cele mai multe permise cetățenilor indieni, în mare parte pentru muncă și studii, în timp ce Franța și Germania au condus UE la permisele legate de educație, cu 118.404, respectiv 112.500.

Ucrainenii, în fruntea listei naționalităților

În funcție de naționalitate, ucrainenii au primit mai multe permise de ședere inițială decât orice alt grup din UE, 335.096 în total, reprezentând 8,7% din totalul permiselor emise.

Marea majoritate au fost acordate într-o singură țară. Polonia a emis 72% din totalul permiselor acordate cetățenilor ucraineni și 87% din cele acordate belarușilor, majoritatea fiind pentru angajare.

Ucrainenii și brazilienii au fost, de fapt, cele două naționalități cărora li s-au acordat cele mai multe permise de ședere în scop lucrativ în UE.

Ambele au fost concentrate în mod similar într-o singură destinație. Aproximativ 86,3% din totalul permiselor de muncă pentru ucraineni au fost emise de Polonia, în timp ce 90,3% din cele pentru brazilieni au fost emise de Portugalia.

Cetățenii din India (227.577) și Maroc (202.054) au completat primele trei naționalități la nivelul UE.

Printre celelalte naționalități importante ale UE, Siria și Belarus au fost singurele două care au înregistrat o scădere a cifrelor față de 2024, cu 42,1%, respectiv 15,5%, în timp ce permisele pentru columbieni au crescut cu 43,4%, cea mai accentuată creștere dintre toate naționalitățile importante.

Până la sfârșitul anului 2025, UE deținea în total 27,8 milioane de permise de ședere valabile, cel mai mare total înregistrat vreodată. Spre deosebire de modelul permiselor noi, reîntregirea familiei, nu ocuparea forței de muncă, este principalul motiv pentru care oamenii dețin un permis valabil în general.

Cetățenii marocani dețineau cel mai mare număr de permise valabile (2,2 milioane), urmați de cetățenii turci (2,0 milioane) și cetățenii ucraineni (1,7 milioane).