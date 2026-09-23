Revoltă în Spania după ce o bătrână de 87 de ani a fost evacuată din locuință. Ea nu a putut plăti chiria majorată de noul proprietar

Noul proprietar i-a majorat chiria de la 500 la 1.650 de euro pe lună, în condițiile în care ea primește o pensie de 1.350 de euro. Foto: Profimedia Images

Evacuarea unei femei cu dizabilități în vârstă de 87 de ani din apartamentul în care a locuit 71 de ani a provocat revoltă în Spania. Înfuriați, sute de oamenii au ieșit în stradă pentru a opri scoaterea femeii din apartamentul ei din districtul Retiro. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și i-au lovit pe protestatari cu bastoanele pentru a elibera calea autorităților care au evacuat-o pe femeie, relatează The Guardian.

Au fost scene violente miercuri la Madrid. Sute de oameni s-au strâns, mulți peste noapte, într-un efort de a bloca ce-a de-a patra tentativă de a o evacua pe Maricarmen.

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Activiști de la sindicatul chiriașilor din Madrid și Barcelona și celebrități precum actorul Carlos Bardem și cântăreața și actrița Ana Belén, s-au alăturat protestului.

Polițiștii au folosit gaze lacrimogene și i-au lovit cu bastonul pe protestatarii care blocau calea oficialilor care încercau să pună în aplicare ordinul de evacuare. Au reușit miercuri dimineață. Chiriașa, cunoscută doar după prenumele ei, Mariacarmen, va împlini în curând 88 de ani.

Protestatarii au scandat „Apartamentul de la mansardă al lui Ayuso pentru Maricarmen”, cu referire la scandalul privind presupusa achiziție cu bani publici, de către președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a unui apartament rezidențial în valoare de 6,3 milioane de euro, pe care aceasta urma să îl folosească drept birou temporar.

În spatele ușii încuiate a clădirii mai mulți protestatari au ocupat scara care ducea la apartamentul femeii, în timp ce vecinii le-au împărțit gustări și le-au dat voie protestatarilor să folosească toaletele lor.

De ce este evacuată Mariacarmen

Când un dezvoltator a cumpărat clădirea în care Mariacarmen a locuit peste 71 de ani, acesta i-a oferit șansa să-și cumpere apartamentul la prețul de 247.000 de euro, o sumă imposibilă pentru pensionară.

Ulterior, noul proprietar i-a majorat chiria de la 500 la 1.650 de euro pe lună, în condițiile în care ea primește o pensie de 1.350 de euro. Un scriitor „de renume”, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-a oferit să plătească pe termen nelimitat diferența de 1.150 de euro, însă oferta sa a fost ignorată.

Într-un videoclip filmat de sindicatul local al chiriașilor înainte de evacuare, Maricarmen, vizibil emoționată, a spus: „Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru acțiunea pe care o desfășurați, pentru că ați petrecut toată noaptea dormind pe stradă. Vă rog, continuați, dar nu vă faceți rău unii altora. Totul trebuie să se desfășoare pașnic.

Încă vă aud pe toți. Îi îmbrățișez pe toți și pe toți cei care mă susțin în această luptă crudă împotriva unei persoane care vrea să facă bani, dar care nu ar trebui să uite că are părinți și că, într-o zi, s-ar putea afla în situația în care mă aflu eu, din păcate.”

Contractul de închiriere original a fost semnat în 1956 de tatăl femeii. Când el a murit, contractul a trecut pe numele soției lui, iar când aceasta a murit în 2008, locuința a fost subînchiriată Marieicarmen.

Noul proprietar, Urbagestión SL, a susținut cu succes în fața Curții Supreme că această subînchiriere era nelegală și că, prin urmare, contractul nu mai era valabil.

Aldo Reverte, purtător de cuvânt al Confederației Sindicatelor Chiriașilor, a declarat că proprietarul are un „comportament barbar”.

„Cazul lui Maricarmen este doar un exemplu în plus al situației care apare atunci când locuințele ajung în mâinile proprietarilor. Diferența este că mulți oameni au devenit conștienți de situația ei, iar sindicatul chiriașilor a demonstrat că putem lupta împotriva acestui tip de comportament barbar”, a spus el.

Totuși, în ciuda tuturor eforturilor lor, protestatarii nu au reușit să oprească evacuarea. Beatriz Duro, avocata care o reprezintă pe Mariacarmen, a spus că „proprietarul nu este dispus să negocieze sau să accepte orice fel de ofertă. Am cerut un loc unde să putem muta lucrurile ei”.

În 2026, 4.000 de ordine de evacuare au fost executate în Spania.