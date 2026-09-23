Olanda cere oficial de la UE protecție pentru Curtea de la Haga. Curtea Penală Internațională este atacată de Donald Trump

2 minute de citit Publicat la 23:40 23 Sep 2026 Modificat la 23:40 23 Sep 2026

Donald Trump a cerut statelor „să se retragă din această instituție scăpată de sub control”. Foto: Profimedia Images

Olanda a cerut Comisiei Europene să pregătească măsuri pentru a proteja Curtea Penală Internațională (CPI) de eventuale sancțiuni suplimentare din partea SUA, a declarat miercuri șeful diplomației olandeze, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Mai exact, Haga a solicitat Comisiei Europene să pregătească „statutul de blocare”, un mecanism juridic care i-ar permite să anuleze efectele juridice ale unor eventuale sancțiuni.

Într-un interviu acordat cotidianului olandez De Volkskrant, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, ministrul Tom Berendsen și-a exprimat îngrijorarea cu privire la presiunile continue asupra CPI și a oficialilor instanței, potrivit agenției Anadolu.

Declarațiile vin la o zi după discursul președintelui Donald Trump în fața Adunării Generale a ONU, în care acesta a cerut statelor „să se retragă din această instituție scăpată de sub control”.

Ministrul olandez Tom Berendsen a spus că noi sancțiuni împotriva CPI sunt posibile: „Ne pregătim pentru orice”.

„În cadrul Uniunii Europene suntem uniți și puternici, dar în afara ei există țări care consideră că SUA intensifică presiunile și nu pot pur și simplu să ignore acest lucru”, a declarat Berendsen.

Declarațiile oficialului olandez vin și în contextul în care The Wall Street Journal a relatat duminică că Administrația Trump se pregătește să impună sancțiuni economice ample împotriva Curții.

Afirmând că SUA nu au sprijinit niciodată Curtea, Berendsen a adăugat că în prezent se constată o înăsprire „masivă” a atitudinii Washingtonului, care ar putea face imposibilă funcționarea instituției. „Vom face tot ce putem pentru a proteja Curtea”, a subliniat el.

Berendsen a adăugat: „Olanda a cerut Comisiei Europene să pregătească statutul de blocare, astfel încât să putem recurge la această măsură drastică. Suntem pregătiți să o folosim.”

Ce este statutul de blocare

Statutul de blocare este un mecanism juridic conceput pentru a proteja companiile și persoanele fizice din UE de aplicarea extrateritorială a anumitor legi ale unor țări terțe, în principal de sancțiunile secundare impuse de SUA.

„Statutul de blocare este ultima soluție pe care o avem. Atât timp cât putem proteja CPI prin alte mijloace, vom face acest lucru”, a spus el.

Berendsen a precizat că această măsură drastică nu ar trebui utilizată doar pentru a transmite un semnal, deoarece ar putea duce la o situație în care „escaladarea să continue și mai mult”.

Luna trecută, SUA au impus sancțiuni împotriva președintelui CPI Tomoko Akane și a avocatului Abdoulaye Seye, un gest care a stârnit reacții negative în mai multe țări europene, inclusiv în Regatul Unit, Franța și Germania, precum și din partea președinților Consiliului European și Comisiei Europene.

Măsurile face parte din sancțiunile impuse CPI de Donald Trump în februarie 2025.