Trump vrea să propună la ONU paralizarea activității Curții Penale de la Haga, prin blocarea tranzacțiilor internaționale

1 minut de citit Publicat la 11:42 21 Sep 2026 Modificat la 11:45 21 Sep 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Administrația președintelui american Donald Trump pregătește sancțiuni de amploare împotriva Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, au declarat surse informate pentru publicația Wall Street Journal (WSJ), informează The Moscow Times.

Potrivit surselor WSJ, Trump intenționează impunerea de interdicții asupra majorității tranzacțiilor internaționale ale CPI, inclusiv tranzacții în dolari americani.

Dacă se adoptă astfel de măsuri, activitatea Curții Penale de la Haga ar fi, practic, paralizată.

Oficialii americani care au vorbit cu publicația WSJ au menționat că sancțiunile impuse CPI ar putea fi convenite în timpul sesiunii Adunării Generale a ONU din această săptămână.

În iulie, șeful Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat inițierea unei campanii de amploare împotriva Curții la Haga, pe care a amenințat-o că o va distruge „cărămidă cu cărămidă”, dacă va fi necesar.

Relațiile Washingtonului cu instanța s-au complicat după ce CPI a inițiat o anchetă împotriva personalului militar american și a refuzat să închidă aceste dosare.

Curtea de la Haga a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru al apărării Yoav Galant. Ei sunt acuzați de crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului cu Hamas. Anterior, CPI a emis un mandat de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin pentru deportarea ilegală a copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei către Rusia.

Rubio a remarcat că decizia Curții de a urmări penal oficiali ai țărilor care nu sunt membre ale CPI stabilește un precedent periculos și amenință suveranitatea SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus, în glumă, că nu exclude posibilitatea ca și instanța să fie interesată de el.

Până în prezent, Washingtonul a impus sancțiuni mai multor oficiali CPI, inclusiv fostului procuror șef Karim Khan, demis din funcție în iulie, în urma unor acuzații de hărțuire sexuală. De asemenea, potrivit surselor Politico, Statele Unite au cerut statelor aliate din NATO să se retragă din Curtea Penală Internațională de la Haga.