De ce rămâne scump curentul în România, deși se investește tot mai mult în energie. Explicația lui Cristian Bușoi

România investește tot mai mult în energie, dar curentul rămâne scump. Foto: Getty Images

România investește tot mai mult în baterii și noi capacități de producție, însă acestea nu vor fi suficiente pentru a aduce facturi mult mai mici dacă prețul electricității rămâne ridicat în întreaga Uniune Europeană, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul susține că stocarea trebuie accelerată, iar repornirea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă este esențială înainte de iarnă. În 2028, România ar putea ajunge să producă suficientă energie pentru a deveni exportator net.

"Într-adevăr, stocarea este una dintre soluţiile la care trebuie să lucrăm mai intens, să accelerăm proiectele de instalare de capacităţi de stocare şi de sine stătătoare, dar şi ataşate unor capacităţi de producţie de electricitate deja existente şi, în principal, în zona de solar. Aici, lucrăm cumva coordonat şi cu alte ministere. Ministerul Energiei tocmai a lansat la începutul lunii septembrie un call de proiecte prin care cofinanţăm capacităţi de stocare de sine stătătoare (...) Call-ul deja încheiat acum ceva timp, din păcate s-a prelungit pe partea de evaluare, de contractare. Vorbim de partea de stocare "behind the meters". Dincolo de ceea ce face Ministerul Mediului, suntem în cooperare şi coordonare cu AFIR pentru a gestiona împreună schema de autoconsum, stocare pentru cei care deja au capacităţii solare, primării în principal, şi acum proiecte integrate, stocare, producţie plus stocare pentru instituţii publice şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale. Prin urmare, pe această direcţie lucrurile se întâmplă şi ANRE a venit cu accelerarea procedurilor", a afirmat Buşoi, potrivit Agerpres.

În opinia oficialului, există o dezbatere şi un proces de reflexie referitor la modul în care ar trebui să fie modificată garanţia pentru echipamentele şi capacităţile de sine stătătoare.

"Revenind la "Big picture", dacă ne uităm, astăzi, în Uniunea Europeană, preţurile pe pieţele zilei următoare sunt destul de mult apropiate, excepţie face Peninsula iberică, dar e un subiect pe care nu avem timp să-l dezvoltăm acum (...) Cât timp Uniunea Europeană nu găseşte o soluţie sustenabilă pentru a reduce preţul la electricitate, costurile la electricitate, sigur că va fi dificil ca noi să avem o zonă în care preţurile sunt semnificativ mai mici. O lege fundamentală a economiei spune că dacă ai ofertă crescută faţă de cerere, ar trebui ca preţurile să se reducă. Şi aici vorbim iarăşi la nivel de Uniunea Europeană. De aceea, a continua să investim în capacităţi de producţie este un lucru corect pe care îl facem. Evident că trebuie să găsim un just echilibru. Nu putem să cerem investitorilor să facă investiţii şi noi să nu avem consum (...) Aşteptăm cu toţii ca şi în zona aceasta Uniunea Europeană să vină marile investiţii de Data Center şi AI Center. Ne aşteptăm ca în anii şi în deceniile următoare nevoia de electricitate pentru aceste procese să fie din ce în ce mai mare. Şi atunci, eu cred că investiţiile în producţie sunt investiţii safe. Unele se vor întâmpla imediat", a explicat demnitarul.

Reprezentantul Ministerului Energiei a menţionat, totodată, că Sistemul Energetic Naţional este rezilient, iar echipa de la Dispeceratul Energetic Naţional este foarte bună.

"Avem unele soluţii de rezervă, am apela la ele, de apa din lacuri de la Hidroelectrica şi cel de-al patrulea grup de la Complexul Energetic Oltenia, dar pentru această toamnă este absolut necesar să redeschidem cât de repede posibil Cernavodă 1 şi 2 şi pentru securitatea energetică şi pentru a nu avea un efect mare în preţurile pe care le vom regăsi către sfârşitul toamnei începutul iernii. Începutul anului viitor ar fi extrem de important ca marile investiţii pe gaz: Mintia, în primul rând, care este mai avansat, o investiţie privată, şi Iernut, centrala nouă, să înceapă să funcţioneze. În paralel cu ritmul bun de intrare în funcţiune a unor capacităţi pe regenerabile - solar, eolian - unde lucrurile merg în direcţia cea bună, mai avem de îmbunătăţit partea de autorizare, partea de sprijin, birocraţia, dar altfel interesul rămâne şi investiţiile merg înainte. Toate aceste lucruri ne pot da speranţa că, aşa cum spuneam, în anul 2028, România va arăta diferit şi va deveni o ţară exportatoare de electricitate. Dacă lucrul acesta nu va reduce dramatic preţurile, va oferi nişte venituri companiilor din România, multe sunt investiţii ale unor companii europene internaţionale, şi chiar companiilor unde statul este acţionar semnificativ sau majoritar. Asta înseamnă mai multe dividende şi mai multe taxe şi impozite la bugetul de stat, pot însemna şi o sursă de sprijin, scheme de sprijin de ajutor de stat pentru industrie şi energo-intensivă şi pentru marii consumatori, sigur respectând regulile europene", a subliniat Cristian Buşoi.