"Butonul-magic" de la maşinile Dacia pe care şoferii îl apasă cel mai des. Surpriză, dar nu este funcţia Start/Stop

"Butonul-magic" de la maşinile Dacia pe care şoferii îl apasă cel mai des. Sursa foto: Dacia

Dacia și-a clădit reputația pe simplitate. Însă, se pare că un anumit buton de pe modelele sale moderne este folosit mai intens decât oricare altul: cel care dezactivează sistemele avansate de asistență a șoferului (ADAS), notează Carfwd. Katrin Adt, CEO Dacia, afirmă că șoferii apasă „butonul magic” My Safety mai des decât orice altă comandă.

Potrivit lui Katrin Adt, CEO Dacia, acest așa-numit „buton magic” este cel mai utilizat element de comandă din mașinile produse de constructorul deținut de Renault.

Rolul său este de a le permite șoferilor să revină rapid la setările preferate pentru diversele sisteme de asistență, inclusiv pentru avertizările sonore care au devenit tot mai familiare: „Cel mai folosit buton din mașinile noastre este așa-numitul «buton magic», prin intermediul căruia poți opri toate semnalele sonore ale sistemelor ADAS”, a declarat Katrin Adt pentru publicația britanică Autocar.

Ce face "butonul magic"

Dacia afirmă că șoferii apasă „butonul magic” My Safety mai des decât orice altă comandă, deoarece acesta dezactivează rapid alertele configurabile ale sistemelor ADAS. Această declarație vine în contextul în care producătorul auto pledează pentru o pauză în aplicarea reglementărilor pentru mașinile de mici dimensiuni în Europa.

Aşadar, Katrin Adt afirmă că cel mai utilizat buton din mașinile companiei nu este un selector al modurilor de rulare sau o scurtătură pentru sistemul de infotainment. Este vorba despre butonul fizic „My Safety”, care le permite șoferilor să revină rapid la setările preferate pentru anumite sisteme de asistență și să dezactiveze avertizările sonore ale acestora.

Dacia a introdus funcția „My Safety” pentru a oferi o modalitate simplă de gestionare a sistemelor configurabile de asistență a șoferului în timpul condusului. Comanda fizică permite dezactivarea anumitor funcții de asistență și revenirea la configurația preferată a șoferului, fără a necesita navigarea prin meniurile complexe ale sistemului de infotainment.

Nu dezactivează ABS-ul, ESP-ul şi nici airbag-urile

Aceasta nu este o comandă generală pentru sistemele fundamentale de siguranță ale vehiculului. Dacia precizează că butonul nu dezactivează airbagurile, sistemul de frânare antiblocare (ABS) sau controlul electronic al stabilității (ESP). În schimb, acesta vizează funcțiile de asistență a șoferului care pot fi selectate și avertizările asociate acestora, inclusiv eventualele semnale sonore repetitive.

„Cel mai utilizat buton din mașinile noastre este așa-numitul «buton magic», prin care poți dezactiva toate semnalele sonore [ADAS]”, a declarat Adt pentru publicația Autocar. Această afirmație sugerează că, pentru mulți proprietari, cea mai rapidă metodă de a personaliza mașina este reducerea frecvenței cu care aceasta emite avertizări sonore.

Dacia afirmă că a trebuit deja să se conformeze unui număr de aproximativ 100 de reglementări și estimează că alte 107 vor intra în vigoare până în 2030. Potrivit lui Adt, circa un sfert din bugetul companiei alocat cercetării și dezvoltării este direcționat către îndeplinirea unor cerințe de reglementare tot mai complexe la nivel european.

Sistemele moderne scumpesc maşinile

Aceste cerințe pot genera costuri suplimentare, dincolo de cele aferente componentelor hardware propriu-zise. Senzorii, camerele video, software-ul, precum și procesele de calibrare și testare a conformității contribuie toate la costurile de dezvoltare și comercializare a unui vehicul. Această presiune este deosebit de semnificativă pentru Dacia, întrucât modelul său de afaceri se bazează pe menținerea unor prețuri relativ accesibile pentru vehicule.

Poziția producătorului auto nu este aceea că tehnologia de asistență a șoferului ar trebui să dispară. În schimb, Adt susține că autoritățile de reglementare ar trebui să analizeze dacă fiecare nouă cerință este adecvată pentru vehiculele mici și accesibile, mai ales atunci când implementarea acestora îi determină pe șoferi să dezactiveze frecvent avertismentele aferente.

Ce înseamnă dezactivarea alertelor obligatorii

Dacia s-a alăturat altor producători auto în solicitarea Comisiei Europene de a îngheța cel puțin temporar reglementările pentru mașinile mici. Marja de respiro propusă ar oferi producătorilor mai mult timp pentru a controla costurile, în loc să adauge continuu noi caracteristici obligatorii și să lucreze la dezvoltare.

Butonul „Siguranța Mea” nu dovedește că șoferii resping sistemele ADAS. Cu toate acestea, dezvăluie o problemă de utilizare: dacă cel mai frecvent utilizat control al unui vehicul există în principal pentru a dezactiva alertele obligatorii, producătorii auto și autoritățile de reglementare ar putea fi nevoiți să examineze modul în care aceste sisteme sunt introduse și reglate.

Pentru Dacia, dezbaterea mai amplă este direct legată de strategia sa de produs. Compania dorește să păstreze mașini simple și accesibile, respectând în același timp normele de siguranță, iar CEO-ul său spune că ritmul actual al reglementărilor face ca acest echilibru să fie mai greu de menținut.