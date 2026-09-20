Comori în pereţii unei case. Câţiva muncitori au găsit cărţi sfinte, una fiind rară, din 1913, în timp ce renovau o locuinţă din Rusia

Câţiva muncitori au găsit cărţi religioase, una fiind rară, din 1913, în timp ce renovau o casă din Rusia. *Imag. cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mai multe comori au stat ascunse zeci de ani în pereţii unei case din Rusia. Este vorba despre mai multe lucrări religioase, printre care se numără şi o carte de rugăciuni rară, tipărită o singură dată, în 1913. Acestea au fost găsite de câţiva muncitori în timp ce renovau o locuinţă de lemn din oraşul rusesc Kostroma, care a servit drept reşedinţă pentru un rabin în urmă cu mai bine de un secol, relatează Ynetnews. şi WireIsrael.com. Comunitatea crede că toate cărţile sfinte au fost ascunse în perioada sovietică.

Descoperirile coincid cu eforturile de restaurare a locuinței istorice a unui rabin, care a făcut parte din mișcarea hasidică (ultra-ortodoxă) Chabad-Lubavitch, cunoscută și sub denumirea "Habad" sau "Chabad". Aceasta este una dintre cele mai mari și mai active organizații evreiești din lume. Momentele emoţionante au avut loc vineri, 11 septembrie 2026.

Aceste recuperări neașteptate au avut loc într-o clădire construită în anul 1880 și achiziționată în 1892 pentru a servi drept reședință rabinului orașului de la acea vreme, rabinul Zvi Hirsch Schneiderman. Ulterior, chiar lângă această casă a fost construită sinagoga centrală. Povestea clădirii a căpătat o semnificație aparte, când nepoata rabinului Schneiderman a transferat drepturile istorice asupra clădirii către emisarul mișcării Chabad și actualul rabin al orașului Kostroma, rabinul Nissan Rupoch, au mai notat jurnaliştii publicaţiei WireIsrael.com.

Treasure in the walls: Rare 1913 Chabad prayer book found in Russian home During renovations of a wooden house in Kostroma that served as a rabbi’s home over a century ago, workers found a rare Chabad prayer book print... https://t.co/GE49Slksyt https://t.co/PhDHQQyYoM — Ynet Global (@ynetnews) September 15, 2026

Artefactul istoric rar fusese ascuns în spatele unor panouri de lemn de pe un perete exterior al casei din lemn. Cartea de rugăciuni pentru Sărbătorile Mari a fost tipărită în 1913 într-o ediție unică. Lucrarea religioasă, ascunsă timp de mai multe decenii, oferă o perspectivă asupra vieții comunității evreiești locale într-o perioadă în care autoritățile sovietice încercau să suprime viața religioasă.

"Descoperirea din pereți este o mărturie tăcută a curajului evreilor din Kostroma în cele mai întunecate vremuri", au remarcat membri ai comunității.

Rabinul-şef al comunității evreiești din Kostroma, Nissan Rupoch, a declarat: "Muncitorii de pe schelă au început să demonteze grinzile din lemn și, dintr-odată, au descoperit o carte de rugăciuni rară, din 1913. Credem că cineva a folosit o scară și a ascuns cartea în spatele grinzilor, pe exteriorul clădirii. Am fost profund emoționat când am auzit vestea. Intenționăm să expunem această carte în muzeul comunității din oraș".

Cartea cuprinde câteva zeci de pagini şi, în timp ce unele s-au păstrat intacte, altele s-au pătat sau s-au rupt de-a lungul anilor. Este o carte de rugăciuni care conține machzorul "Meah Shearim" al mișcării Habad, tipărită în 1913 pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la moartea rabinului Shneur Zalman din Liadi, fondatorul hasidismului Chabad, care a murit în 1813.

Clădirea în care a fost găsită cartea rară a fost construită în 1880 și cumpărată în 1892 pentru rabinul orașului Kostroma de la acea vreme, rabinul Zvi Hirsch Schneiderman. În 1903, în curtea acesteia a început construcția sinagogii centrale a orașului, lucrarea fiind finalizată în 1907.

În 1930, autoritățile sovietice au confiscat întregul complex, care includea sinagoga, reședința rabinului și centrul educațional. Abia începând din 1994, autoritățile au început să restituie treptat clădirile comunității evreiești.