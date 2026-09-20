De la 280 de hectare, la 3.200 de hectare. Povestea de succes a unui fermier care a găsit soluția pentru a crește ferma familiei

Un fermier din Ohio a crescut suprafața cultivată de la 280 de hectare la peste 3.200 de hectare după zeci de ani în care a combinat protejarea solului cu soluții agricole mai eficiente. FOTO: Farm Progress

Un fermier din Ohio a crescut suprafața cultivată de la 280 de hectare la peste 3.200 de hectare după zeci de ani în care a combinat protejarea solului cu soluții agricole mai eficiente. Totul a început după ce Bill Kellogg a observat cum apa eroda constant terenurile familiei.

Pentru Bill Kellogg, conservarea solului nu a început cu un program guvernamental, o certificare de sustenabilitate sau dorința de recunoaștere. Totul a pornit de la ravenele formate pe terenurile familiei. Observând cum apa continua să erodeze solul de pe terenurile agricole ondulate, Kellogg și-a dat seama că modul în care era lucrat pământul trebuia schimbat. A urmat un efort de zeci de ani pentru protejarea solului, în paralel cu dezvoltarea unei ferme mai mari, mai eficiente și mai profitabile.

Potrivit unui material publicat de Farm Progress, ferma inițială de aproximativ 283 de hectare a lui Kellogg s-a extins până la circa 3.238 de hectare. Dintre acestea, aproximativ 728 de hectare sunt deținute de familie, iar restul sunt luate în arendă, scrie Times of India.

De-a lungul timpului, măsurile de conservare au evoluat de la canale și bazine pentru controlul apei și sedimentelor la un sistem mai complex.

În prezent, ferma din comitatul Hardin folosește mai multe metode pentru a proteja solul și a crește eficiența agriculturii. Printre acestea sunt analiza solului, agricultura fără arătură, lucrarea în benzi, folosirea mai precisă a îngrășămintelor, culturile de acoperire, benzile-tampon, drenajul subteran și zonele pentru polenizatori. Ferma are, de asemenea, aproximativ 24 de hectare de canale pentru controlul apei.

Agricultura de precizie a început să se dezvolte mai mult după ce fiul lui Bill, Shane, s-a alăturat fermei. În 1999, familia a început să analizeze solul în mai multe puncte ale terenurilor. Astfel, fermierii au putut vedea mai clar unde sunt necesari nutrienții și cum reacționează solul la diferite metode de lucru.

Ulterior, familia a început să folosească tot mai mult sistemul prin care solul este lucrat doar în anumite benzi. În loc să împrăștie îngrășământul pe întregul teren, familia Kellogg îl aplică exact acolo unde plantele îl pot folosi mai eficient. Astfel, poate reduce cantitatea de îngrășăminte fără să afecteze producția.

Potrivit raportului Farm Progress, această metodă a contribuit la reducerea cantității de îngrășăminte folosite, menținând în același timp sau chiar îmbunătățind producțiile.

O fermă construită în perioade dificile

Povestea familiei Kellogg este și una despre perseverență. Bill a început să lucreze ca fermier la doar 14 ani, după ce tatăl său a renunțat la agricultură pentru a-și îngriji soția bolnavă.

Până în ultimul an de liceu, Bill administra deja aproximativ 283 de hectare, o parte importantă dintre acestea fiind lucrate prin colaborări cu fermieri mai în vârstă din comunitate.

Ferma a supraviețuit și gravei crize agricole din Statele Unite de la începutul anilor 1980. La acea vreme, Bill s-a confruntat cu riscul executării silite și a fost nevoit să își vândă o parte dintre bunuri pentru a menține afacerea în funcțiune.

Cu ajutorul familiei și în urma unei investiții, Bill a reușit să depășească perioada dificilă și să își reducă datoriile, potrivit raportului.

Conservarea solului, o moștenire de familie

Munca familiei Kellogg în domeniul conservării solului a devenit mai cunoscută după ce aceasta s-a alăturat unui proiect demonstrativ al Farm Bureau și Natural Resources Conservation Service, lansat în urma crizei apei din Toledo din 2014.

Ulterior, familia a deschis ferma pentru mii de vizitatori, printre care elevi, oficiali și jurnaliști.

Eforturile familiei au fost recent recompensate cu Ohio Conservation Farm Family Award, un premiu acordat pentru practicile de conservare a resurselor.

Astăzi, ferma este administrată cu implicarea mai multor generații. Bill, Shane, Jacinta Burd și familiile lor contribuie la dezvoltarea afacerii și la continuarea unei tradiții agricole în care protejarea solului și eficiența economică merg împreună.