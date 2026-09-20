NASA i-a făcut publică povestea: de la om al străzii la cercetător. 20 de zile mai târziu a fost concediată

4 minute de citit Publicat la 08:00 20 Sep 2026 Modificat la 08:21 20 Sep 2026

Povestea ei fusese prezentată chiar de agenția spațială într-un profil dedicat parcursului său neobișnuit. Foto: Threads / rose_d_luna

Rose Ferreira a trecut prin sărăcie, lipsa unei locuințe, cancer de col uterin și numeroase obstacole înainte de a ajunge să lucreze pentru NASA. Povestea ei fusese prezentată chiar de agenția spațială într-un profil dedicat parcursului său neobișnuit. În 2025, însă, articolul a dispărut temporar de pe site-ul NASA, iar la numai 20 de zile după ce Ferreira a vorbit public despre acest lucru, a fost concediată, potrivit Times of India.

Nu există dovezi publice că cele două evenimente au fost legate, însă succesiunea lor a ridicat întrebări.

De la copilăria dificilă la studiile în SUA

Ferreira a crescut în Republica Dominicană într-o familie foarte săracă. Încă din copilărie era fascinată de Univers și încerca să găsească răspunsuri la întrebări despre Soare, Lună și lumea din jurul ei.

În jurul vârstei de 16 ani, a plecat legal în Statele Unite. Viața în New York nu a fost însă începutul pe care îl spera. După destrămarea unei căsnicii timpurii, a ajuns fără adăpost și a trăit aproximativ trei ani sub un pod de pe 96th Street, în Manhattan.

„Toată lumea mi-a întors spatele și am ajuns fără adăpost”, a povestit Ferreira.

Ulterior, și-a obținut diploma GED și a început studiile la Hunter College, deși fusese avertizată că pregătirea sa slabă la matematică îi va face dificilă o carieră în domeniul științific.

Totuși a continuat.

A trecut prin cancer și un accident

În 2016, în timp ce lucra ca îngrijitoare la domiciliu, Ferreira a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Un an mai târziu, a fost lovită de o mașină în timp ce se întorcea de la serviciu.

În perioada recuperării, și-a continuat studiile de la distanță la Arizona State University. A obținut o diplomă în astronomie și științe planetare, iar ulterior a urmat un master în ingineria sistemelor spațiale la Johns Hopkins University.

Parcursul academic i-a deschis drumul către stagii și burse NASA.

A ajuns să lucreze la proiectul James Webb

Prima experiență a ei la NASA a fost un stagiu la Goddard Space Flight Center, în 2022. A lucrat alături de echipa implicată în publicarea primei imagini deep-field realizate de telescopul spațial James Webb.

Tot atunci, a realizat și o versiune în limba spaniolă a unei înregistrări video NASA.

Ferreira a fost mentorată de Thomas Zurbuchen, fost administrator asociat al Direcției pentru Misiuni Științifice a NASA, și a avut ocazia să îl însoțească la sediul agenției.

În același an, NASA i-a publicat povestea, iar Ferreira a fost selectată și pentru programul Brooke Owens Fellowship, destinat sprijinirii femeilor și altor persoane subreprezentate în industria aerospațială.

În 2024, NASA a angajat-o ca analist cu normă întreagă. În același an, a fost recunoscută la Casa Albă drept unul dintre tinerii lideri hispanici din industria spațială.

Profilul ei a dispărut de pe site-ul NASA

În 2025, povestea publicată de NASA a dispărut temporar de pe site-ul agenției. Ferreira se recupera atunci după o pneumonie când a fost contactată de un profesor care observase că materialul nu mai era disponibil.

Dispariția articolului a avut loc într-o perioadă în care administrația Donald Trump impunea schimbări importante în agențiile federale, inclusiv revizuirea sau eliminarea unor programe și materiale asociate inițiativelor privind diversitatea, echitatea, incluziunea și accesibilitatea.

Potrivit Space.com, profilurile angajaților de la Goddard erau analizate în acea perioadă, iar NASA a transmis că articolul lui Ferreira fusese retras temporar în cadrul acestei verificări. Pagina a fost repostată online câteva zile mai târziu.

Pentru Ferreira, însă, dispariția nu a fost un simplu incident legat de un site. Povestea reprezenta o parte importantă din parcursul ei, de la lipsa unei locuințe și dificultățile financiare până la o carieră în domeniul spațial.

Ea a vorbit public despre situație pe Threads, unde postarea a strâns, potrivit Space.com, peste 85.000 de aprecieri și 11.000 de distribuiri.

A fost concediată la trei zile după revenirea la serviciu

Ferreira a fost declarată aptă să revină la muncă pe 21 februarie 2025. Trei zile mai târziu, în prima ei săptămână de lucru după revenire, a fost chemată la o întâlnire cu superiorul său.

În încăpere se afla și un reprezentant al departamentului de Resurse Umane. Ferreira a fost informată că nu își îndeplinea responsabilitățile postului. După întâlnire, a fost escortată din clădire, după ce și-a strâns lucrurile personale.

Concedierea a venit la 20 de zile după ce cercetătoarea a vorbit public despre dispariția profilului său de pe site-ul NASA.

NASA nu a comentat cazul concret al concedierii.

Ferreira era încă angajată în perioada de probă, într-un moment în care administrația americană încerca să reducă numărul angajaților federali. Ea susține însă că acest statut nu i-a fost invocat drept motiv al concedierii. În plus, momentul a ridicat semne de întrebare deoarece Casa Albă anunțase pe 19 februarie că angajații aflați în perioada de probă urmau să fie exceptați de la disponibilizările planificate.

Nu există, însă, dovezi publice că Ferreira a fost concediată din cauza postării sale despre profilul NASA. Concedierea a avut loc într-o perioadă de reduceri și schimbări ample în administrația federală americană, iar legătura dintre cele două evenimente rămâne neconfirmată.

Pentru Ferreira însă, pierderea locului de muncă a fost cu atât mai dificilă cu cât, în anii petrecuți la NASA, ajunsese să lege relații apropiate cu colegii și primise sprijinul acestora în perioadele dificile ale vieții sale.