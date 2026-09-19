Un rus de 68 de ani a înotat de la Kaliningrad până în Lituania, ca să ceară azil. Polițiștii de frontieră nu l-au crezut

Un rus de 68 de ani a înotat de la Kaliningrad până în Lituania, ca să ceară azil. FOTO: Getty Images

Un rus în vârstă de 68 de ani a înotat pe râul Nemunas din exclava rusă Kaliningrad până în Lituania, în încercarea de a cere azil. Bărbatul a fost însă descoperit de polițiștii de frontieră lituanieni și trimis înapoi în Rusia, după ce autoritățile au stabilit că ar putea reprezenta o amenințare dacă ar intra în Uniunea Europeană, scrie Euronews.

Bărbatul a ajuns pe malul lituanian al râului joi după-amiază, unde a fost văzut de polițiștii de frontieră. După ce a ieșit din apă, a primit haine uscate, a declarat serviciul de presă al Poliției de Frontieră de Stat din Lituania pentru Euronews.

Autoritățile lituaniene au precizat că, deocamdată, nu pot oferi mai multe detalii despre călătoria bărbatului, inclusiv distanța exactă parcursă, traseul urmat sau timpul petrecut în apă.

Potrivit portalului lituanian Lrytas, bărbatul le-ar fi spus autorităților că a fugit din Rusia deoarece era persecutat din cauza activității sale pe rețelele sociale. După evaluarea situației, însă, autoritățile lituaniene au decis să îl trimită înapoi în Rusia.

"Informațiile furnizate de acesta nu au fost coerente", a declarat Giedrius Mišutis, purtător de cuvânt al Serviciului de Stat pentru Paza Frontierei din Lituania, citat de Lrytas. El a precizat că autoritățile au luat în calcul și "informațiile referitoare la amenințarea pe care această persoană ar putea să o reprezinte dacă ar intra în UE".

Astfel de încercări de a intra în Lituania din Rusia înotând pe râul Nemunas sunt neobișnuite. Polițiștii de frontieră lituanieni monitorizează însă permanent această porțiune a râului cu ajutorul echipamentelor de supraveghere tehnică, astfel încât asemenea incidente pot fi detectate și gestionate rapid, potrivit serviciului de frontieră.

Incidentul are loc într-un context de presiune sporită asupra securității Lituaniei, aflată pe frontiera estică a Uniunii Europene. Țara se învecinează atât cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, cât și cu Kaliningrad, puternic militarizată.

Lituania s-a confruntat în ultima perioadă și cu mai multe incidente în care drone au pătruns în spațiul său aerian. Cel mai recent a avut loc luni, când un avion de luptă NATO a doborât o dronă după ce aceasta a intrat în spațiul aerian lituanian dinspre Belarus.

Începând din 2021, Vilnius s-a confruntat și cu ceea ce Uniunea Europeană a descris drept folosirea migrației ca instrument de presiune de către Belarus și Rusia, după ce mii de migranți au fost direcționați către frontierele estice ale blocului comunitar.

Situația a determinat Lituania să își consolideze sistemele de supraveghere, infrastructura de frontieră și efectivele de personal de-a lungul graniței.