Înainte să plece în Ucraina, Nicușor Dan s-a oprit la o mănăstire din Suceava. „Vreau să înțeleg realitățile de aici”

Înainte să plece în Ucraina, Nicușor Dan s-a oprit la o mănăstire din Suceava. Foto: Facebook/Bucovina TV Regional

Președintele Nicușor Dan s-a oprit joi seară la Mănăstirea Dragomirna, în județul Suceava, înainte de a pleca, vineri dimineață, în Ucraina. Șeful statului a explicat că a profitat de oprirea la Suceava pentru a discuta cu reprezentanții locali și pentru a afla direct care sunt problemele oamenilor din zonă.

Nicușor Dan a ajuns joi seară la Suceava, de unde își va continua vineri dimineață deplasarea spre Ucraina. Înainte de plecare, președintele a mers la Mănăstirea Dragomirna și a explicat de ce a ales să facă această oprire. Tot acolo își va petrece și noaptea.

„Suntem în drum spre Ucraina și am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale. De asemenea, vreau să mă văd la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încerc să înțeleg realitățile. Pur și simplu vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele, dacă putem să-i ajutăm cu ceva”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Consiliului Județean Suceava este Gheorghe Șoldan.

Nicușor Dan a afirmat, de asemenea, că vizita în Ucraian are loc datorită unei inițiative internaționale vizând țăriile din regiunea carpatică.

„E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important, pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm la formatul ăsta”, a spus președintele.

Nicușor Dan va participa vineri, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, la invitația președintelui Volodimir Zelenski, potrivit Administrației Prezidențiale.

În marja summitului sunt programate mai multe evenimente, printre care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, întâlniri ale autorităților locale și reuniuni dedicate cooperării culturale și protejării naturii. Nicușor Dan, Volodimir Zelenski și ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți urmează să deschidă lucrările Forumului Economic.

Reuniunea urmărește o cooperare mai strânsă între statele din regiunea Carpaților, atragerea investițiilor, dezvoltarea economică și protejarea patrimoniului natural și cultural. România are un rol important în acest format, în condițiile în care deține cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafața totală a acestuia la nivel european.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va susține în cadrul reuniunii proiecte care să aibă efect direct pentru comunitățile din regiune, precum și intensificarea schimburilor economice și a investițiilor între țările participante.