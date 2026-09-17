Amenzi de 720.000 de euro date de Poliţia Locală din Bucureşti după ce a verificat peste 4.000 de camioane, în 2026. Ce abateri au fost

1 minut de citit Publicat la 21:00 17 Sep 2026 Modificat la 21:00 17 Sep 2026

Amenzi de 720.000 de euro date de Poliţia Locală din Bucureşti după ce a verificat peste 4.000 de camioane. Sursa foto: PMB

Poliția Locală a Municipiului București a verificat, în trafic, peste 4.000 de camioane în primele opt luni ale anului. În urma acestor acţiuni au fost acordate amenzi în valoare de 3,6 milioane de lei (aproximativ 720.000 de euro), pentru lipsa autorizației de a circula prin București, pe zonele A și B, unde există restricții.

"Peste 4.000 de camioane, verificate în trafic în primele opt luni ale anului, de către Poliția Locală a Municipiului București.

Amenzile depășesc 3,6 milioane de lei pentru lipsa autorizației de a circula prin București, pe zonele A și B, unde există restricții.

Doar în ultima lună, polițiștii locali au dat 60 de sancțiuni, de peste 245.000 de lei.

Șoferii vehiculelor de mare tonaj au fost opriți în trafic pe Splaiul Unirii, Șos. Colentina, Șos. Pantelimon, Șos. Olteniței, Bd. Timișoara, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd.Tudor Vladimirescu, Bd. Poligrafiei, Calea 13 Septembrie etc.

Continuăm acțiunile", a transmis Primăria Municipiului Bucureşti.

Ciucu propune reguli noi pentru maşinile de mare tonaj care tranzitează Bucureştiul

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a propus un Regulament unic pentru camioanele și utilajele grele care tranzitează Bucureştiul. Se micşorează taxele pentru circulaţia prin zona B, pentru a încuraja transportatorii să aleagă rute din afara inelului central, dar se dublează amenzile pentru lipsa autorizaţiei.

"Reguli bine puse la punct și pentru camioane, tiruri, basculante ce trec prin București! Ce urmărim? Reducerea traficului greu care degradează infrastructura rutieră, poluează, încurcă circulația, dar și creșterea siguranței pentru ceilalți participanți la trafic: șoferi de autoturisme, pietoni.

Ce prevede noul regulament propus de Ciucu, AICI.