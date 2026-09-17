Surse: Fosta prefectă USR de Timiș, Elena Micicoi, a fost reținută de EPPO. E anchetată într-un dosar de fraudă cu bani europeni

Domicilul Elenei Micicoi, prefect de Timiș, a fost percheziționat de mascați în 12 iunie. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Fosta prefectă USR de Timiș, Cornelia-Elena Micicoi, a fost reținută joi, pentru 24 de ore, de Parchetul European (EPPO), potrivit surselor Antena 3 CNN. Ea este anchetată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Micicoi a demisionat din funcție în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European i-au percheziționat locuința.

Cornelia-Elena Micicoi și-a anunțat demisia pe 12 iunie, în aceeași zi în care procurorii Parchetul European au efectuat percheziții la domiciliul acesteia într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

Ulterior, Micicoi a fost audiată de anchetatori. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, investigația vizează posibile nereguli legate de accesarea unor fonduri europene.

Fosta prefectă a respins acuzațiile și a susținut că nu are nimic de ascuns. Elena Micicoi a spus la acea vreme că este vorba de un dosar care vizează asociația pe care aceasta a fondat-o.

Ea a declarat că a ales să demisioneze pentru a nu afecta activitatea Instituției Prefectului.

„Nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociaţie de a mea în trecut, prin Gal Freidorf, să devină o problemă a instituţiei pe care am condus-o. Există o plângere pe care procurorii Parchetului European au obligaţia legală să o verifice. Ancheta este la început. La final, se va stabili dacă am vreo calitate în acest dosar şi sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, a spus Micicoi când a demisionat.

Potrivit unor surse, prejudiciul în acest caz ar fi de câteva sute de mii de euro, bani ce ar fi trebuit să fie folosiți pentru o serie de cursuri de formare pentru persoane defavorizate.