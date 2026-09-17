Hubert Thuma cere conducerii PNL să negocieze cu PSD sau AUR pentru Guvernul Siegfried Mureșan: „Trebuie să decidă pe cine aleg”

Conducerea PNL se reunește în ședință, joi seară, după anunțul președintelui. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că șefia PNL trebuie să negocieze fie cu PSD, fie cu AUR pentru a strânge o majoritate parlamentară pentru Guvernul Mureșan. „Colegii mei trebuie să se decidă ce aleg”, a spus Thuma.

Hubert Thuma a declarat că nominalizarea anunțată de Nicușor Dan este „serioasă”, dar fără voturi de la PSD sau AUR nu are nicio șansă să primească votul de învestitură.

„În primul rând mă bucur că avem o nominalizare și că avem o nominalizare de la PNL. Evident că sunt ușor mâhnit pentru că am avut și în luna iulie o nominalizare în persoana unui liberal, Adi Veștea, care din păcate nu a trecut, dar între timp am depășit acel moment și sper ca această nominalizare va fi capabilă să strângă voturile necesare. Aici mă bazez pe aritmetica pe care au făcut-o colegii mei de la PNL împreună cu cei de la USR pentru a strânge cele 233 de voturi.

(...) Legat de linii roșii, eu cred că românii nu au nevoie de linii roșii, orice partid politic are ca obiectiv să guverneze. Una e să stai în Palatul Victoria și să vii cu soluție, alta e să stai pe margine și să critici. Din ce am văzut eu până acum, nu cred că e o abordare corectă pe care o au unii dintre colegii mei acum. Noi excludem orice colaborare în afară de USR și UDMR, dar aritmetica parlamentară ne spune că fără PSD sau AUR, colegii mei trebuie să se decidă ce aleg, nu se poate face un guvern. Eu bănuiesc că această propunere a fost una serioasă și bănuiesc că avem soluții pentru a strânge voturile necesare”, a spus președintele CJ Ilfov.

Liberalul a declarat că dacă Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz nu ar fi avut soluția pentru a strânge voturile necesare ca Siegfried Mureșan să fie și învestit în funcție, atunci nu ar fi fost propus.

„Eu cred că propunea venită din partea a trei partide, bănuiesc că domnul Bolojan, domnul Fritz și domnul Hunor s-au cunsultat și au făcut calculele ca acest guvern să treacă. Înțeleg și o oarecare rigiditate când discutăm despre principii, dar poate deveni o problemă reală atunci când te împiedică să găsești soluții. sper să depășim acest moment. Dacă spun că ar trebui să negocieze cu PSD risc să fiu iar dat afară partid, nu? Îi las pe dânșii să vină cu soluțiile. Bănuiesc că au soluțiile. (...) Cum face majoritate dacă nici cu PSD nici cu AUR?”, a mai spus președintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma a lăsat să se înțeleagă că tabăra de parlamentari anti-Bolojan din partid ar vota pentru Siegfried Mureșan.

„Noi am votat și cealaltă propunere din partea PNL. Evident că o parte dintre colegii mei dup-aceea au fost excluși, au revenit, nu am înțeles exact în ce situație juridică ne aflăm acum, dar rămânem consevcenși faptului că România are nevoie de un guvern, de soluții, nu de linii roșii. M-am săturat să aud că avem linii roșii”, a spus el.

Hubert Thuma a adăugat că deocamdată nu a fost invitat la ședința în format restrâns a conducerii PNL din această seară și bănuiește că nici nu va fi invitat, având în vedere că nu „rezonează” cu conducerea partidului. El l-a învinovățit pe Ilie Bolojan pentru situația economică și a spus că nu este un „fan” al drumului ales de PNL.

„Dacă vă uitați la ce a spus BNR, vinovații sunt cei care au luat aceste măsuri economice. Creșterea TVA-ului a afectat foarte mult economia din România, dacă vă uitați cu cât se împrumută R0mânia, 7,3% pe 10 ani de zile, la asemenea dobânzi se împrumută țările din junk. (...) România are un guvern nefuncțional la ora actuală și lucrurile trebuie să se schimbe.

Dacă vă uitați la situația economică în care se află România, avem 12 luni de scădere a consumului, avem o estimare inițială de 1% creștere economică, care a fost revizuită la 0,1%, țintele de deficit au rămas, ceea ce va fi o problemă majoră. Avem un șomaj de 7,8%, care depășește șomajul din perioada pandemiei, avem o rată a inflației revizuită de BNR, care a fost evaluată la 3,1% și revizută acum la 7%. Noul guvern trebuie să se apuce de treabă și să regleze problemele pe care le are România”, a mai spus Thuma.

Președintele CJ Ilfov și-a îndemnat colegii să „nu încerce să construiască viitorul PNL doar pe o retorică împotriva PSD sau a propriilor colegi”.