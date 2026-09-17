Prima reacţie din AUR după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier. Dungaciu: Nu vom vota o asemenea nominalizare

Dan Dungaciu. sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, la Antena 3 CNN, că partidul din care face parte nu-l va vota pe Siegfried Mureșan, după ce Nicuşor Dan l-a propus pe acesta pentru funcţia de premier. "E o veste bună că avem o nominalizare pentru că asta ne duce spre anticipate", a afirmat Dungaciu.

"Salutăm nominalizarea, adică faptul că preşedintele a făcut o nominalizare. Nu vom vota o asemenea nominalizare. Nu vom vota nicio nominalizare care nu ne implică, nici nu sunt convins că se va ajunge la vot în Parlament. AUR nu se va implica în formarea unui Guvern cu o asemenea nominalizare.

Noi am spus-o: anticipatele sunt cele mai importante pentru România. Tensiunea în societate este fără precedent. Anticipate trebuie făcute. Din această perspectivă e o veste bună că avem o nominalizare pentru că ne ducem spre anticipate", a spus Dan Dungaciu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Sigfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni.

Siegfried Mureșan a postat după câteva minute pe rețelele sociale un mesaj în care a spus că acceptă propunerea: „Accept propunerea făcută de Președintele României”.