Momente amuzante la Cotroceni. George Simion și-a făcut cruce când bătea ceasul. Kelemen Hunor a venit cu o cravată cu cățeluși

1 minut de citit Publicat la 15:01 17 Sep 2026 Modificat la 15:55 17 Sep 2026

Simion și-a făcut cruce când bătea ceasul. Kelemen Hunor a venit cu o cravată cu căței. FOTO: INQUAM PHOTOS Alex Nicodim/Octav Ganea

Au fost momente amuzante la consultările de la Cotroceni. Liderul AUR George Simion și-a făcut cruce când a ieșit de la Palatul Cotroceni, în timp ce ceasul bătea. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a atras și el atenția prin cravata cu căței purtată la întâlnirea cu Președintele Nicușor Dan.

La ieșirea de la Palatul Cotroceni, George Simion și-a făcut cruce chiar în momentul în care ceasul bătea. De fapt, sunetul auzit la Cotroceni nu provenea de la clopotele unei biserici, ci de la ceasul Palatului Cotroceni.

Liderul AUR a observat apoi momentul și a făcut o glumă. "Dacă eram la Vatican, ieșea fum alb", a spus Simion.

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O altă imagine care a atras atenția a fost cea a lui Kelemen Hunor. Liderul UDMR a venit la consultările de joi cu o cravată cu cățeluși.

Întrebat de jurnaliști după ce principiu și-a ales cravata, Kelemen Hunor a răspuns zâmbind: "E cu căței. După urși, căței." "Ieri am avut cu urșii. Uitați, căței de polițist", a adăugat liderul UDMR.

Tánczos Barna a făcut, la rândul său, glume pe tema protestului crescătorilor de ovine, desfășurat în Piața Victoriei și situația în care ne aflăm.