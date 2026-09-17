"O asigurare de malpraxis în politică n-ar strica". Adrian Negrescu avertizează: "Așa foaie de parcurs nu a mai fost de 25 de ani"

Economistul Adrian Negrescu a declarat joi la Antena 3 CNN că România are nevoie de o "foaie de parcurs" clară pentru viitorul guvern. FOTO: Getty Images

Economistul Adrian Negrescu a declarat joi la Antena 3 CNN că România are nevoie de o "foaie de parcurs" clară pentru viitorul guvern și a avertizat că situația economică este foarte dificilă. "O asigurare de malpraxis în politică nu ar strica", a spus el.

"E o mare problemă. Anul viitor avem 100 de miliarde de lei numai datorii către bugetul de stat. Cert este că premierul va avea misiunea imposibilă să pună economia pe linia de plutire", a spus Negrescu.

În opinia sa, discuția despre viitorul guvern ar trebui să se concentreze mai ales pe programul economic și pe măsurile care urmează să fie aplicate, nu doar pe numele premierului.

"Anul viitor vor trebui să crească taxele locale în funcție de valoarea proprietăților, să convingă investitorii să ne împrumute pentru pensii și salarii. Vor trebui să crească baza de impozitare, să aducă mai mulți bani la buget din evaziune. Așa foaie de parcurs nu a mai fost de 25 de ani", a spus Adrian Negrescu.

Negrescu a avertizat și cu privire la riscul ca viitorul Executiv să fie unul de execuție, cu legile decise de Parlament.

El a avertizat și că pe piețele financiare, investitorii privesc cu tot mai multă îngrijorare situația țării, în timp ce costurile de finanțare au crescut.

"În piețe, România este privită cu tot mai multă îngrijorare. Titlurile de stat, dobânzile cu care se împrumută România au crescut - 7,35%, este cea mai mare dobândă plătită de țările din regiune. Ne împrumutăm cu un miliard de euro pe săptămână ca să achităm datoriile statului", a spus Negrescu.