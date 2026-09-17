Mai multe firme se închid decât se deschid în România. Avertismentul transmis de mediul de afaceri

Reprezentanții mediului de afaceri au pus pe masă problemele cu care se confruntă zi de zi. Foto: GettyImages

Într-un moment în care România traversează o perioadă de incertitudine economică, oamenii de afaceri din nordul țării s-au reunit la Baia Mare pentru a discuta despre soluțiile de care au nevoie pentru a-și putea continua activitatea. Antreprenorii cer acces mai ușor la finanțare, predictibilitate în privința costurilor cu energia și combustibilul, dar și măsuri care să reducă birocrația și să susțină forța de muncă.

La conferința Intelligent Money Academy, organizată de IMM România și Antena 3 CNN, reprezentanții mediului de afaceri au pus pe masă problemele cu care se confruntă zi de zi și au discutat despre soluții concrete.

Întrebat ce ar trebui să se întâmple urgent pentru ca economia să poată funcționa într-un climat mai predictibil, Florin Jianu, președintele IMM România, a indicat în primul rând nevoia unui guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii.

„Primul lucru care ar trebui să se întâmple ar fi să avem un guvern cu puteri depline, un guvern care să poată să ia decizii, pentru că sunt foarte multe lucruri care apasă mediul economic, de la prețurile energiei, motorinei și așa mai departe, până la chestiuni tehnice care vizează birocrația și cât de greu e în continuare să faci afaceri în România”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

În lipsa unor măsuri rapide, antreprenorii se confruntă cu probleme care afectează direct capacitatea firmelor de a rezista pe piață. Accesul la finanțare, costurile cu energia și combustibilul, dar și lipsa predictibilității sunt printre cele mai mari dificultăți.

Florin Jianu a explicat că finanțarea rămâne una dintre principalele probleme ale mediului de afaceri și a dat exemplul programelor care au sprijinit IMM-urile în ultimii ani.

„Sigur, antreprenorii ar avea nevoie de acces la finanțare, pentru că accesul la finanțare rămâne principala problemă în România. Programe precum IMM Invest au ajutat pe scară largă IMM-urile.

Antreprenorii au nevoie de predictibilitate în ceea ce înseamnă costurile cu privire la energie, motorină, ar avea nevoie de câteva programe care să susțină din nou spiritul antreprenorial, pentru că m-am uitat pe datele statistice și, pentru Maramureș, avem mai multe firme care se închid decât firme care se deschid, cu aproape 80%, deci 1.600 de firme care s-au deschis până la jumătatea acestui an și 2.600 de firme care s-au închis.

Deci sunt, într-adevăr, probleme”, a continuat Florin Jianu.