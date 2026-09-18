Cum va fi vremea de Zilele Bucureștiului 2026. Prognoza meteo pentru Capitală, pe 19 și 20 septembrie

1 minut de citit Publicat la 16:54 18 Sep 2026 Modificat la 16:54 18 Sep 2026

Zi însorită de toamnă în București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Zilele Bucureștiului 2026 au loc în weekendul 19-20 septembrie, iar bucureștenii care vor participa la concerte, spectacole și celelalte evenimente organizate în aer liber vor avea parte de o vreme caldă pentru această perioadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) monitorizează evoluția vremii și publică periodic prognoze pentru municipiul București. Potrivit estimărilor actuale, temperaturile se vor menține ridicate în weekend, iar condițiile meteo vor fi, în general, favorabile pentru evenimentele programate în aer liber.

Prognoza actuală indică temperaturi de aproximativ 30 de grade Celsius în Capitală.

Vremea în București sâmbătă, 19 septembrie 2026

Sâmbătă, 19 septembrie, vremea se anunță caldă pentru această perioadă din an în București. Temperatura maximă este estimată în jurul valorii de 30 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 15 grade Celsius.

Cerul va fi predominant noros, potrivit prognozei actuale, însă temperaturile se vor menține ridicate pe parcursul zilei.

Pentru persoanele care vor participa la evenimentele organizate în Capitală, vremea va fi specifică unui început de toamnă cald.

Pe parcursul serii, temperaturile vor scădea treptat, iar minima va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius. Cei care rămân până târziu la evenimentele în aer liber ar putea avea nevoie de o haină mai subțire.

Cum va fi vremea de Ziua Bucureștiului, pe 20 septembrie

Duminică, 20 septembrie 2026, când este sărbătorită Ziua Bucureștiului, vremea se anunță favorabilă pentru activitățile în aer liber.

Temperatura maximă este estimată la aproximativ 29 de grade Celsius, iar minima nopții va fi de circa 16 grade Celsius.

Prognoza actuală indică un cer predominant însorit în Capitală. Astfel, bucureștenii care vor ieși la evenimente