Avertizare imediată de furturi cu grindină în zeci de localități, vineri după amiază. ANM a emis Cod Galben. Zonele vizate

<1 minut de citit Publicat la 16:58 18 Sep 2026 Modificat la 17:00 18 Sep 2026

Avertizare imediată de furturi cu grindină în zeci de localități Foto: Getty Images

ANM a emis pentru ziua de vineri o avertizare nowcasting de Cod Galben pentru fenomene meteorologice periculoase, valabilă în intervalul 16:40 – 17:30. Sunt vizate mai multe localități din județele Botoșani, Suceava și Iași.

În zonele aflate sub avertizare sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit avertizării, cantitățile de apă vor ajunge local la 15–25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h. De asemenea, este posibilă căderea de grindină cu diametrul de 1–2 centimetri.

În județul Botoșani sunt vizate localitățile Botoșani, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Albești, Trușești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Copălău, Gorbănești, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Stăuceni, Roma, Unțeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Blândești, Brăești, Dimăcheni și Bucecea.

Avertizarea este valabilă în j udețul Suceava pentru localitățile Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Verești, Fântânele, Dolhești și Siminicea.

În județul Iași sunt vizate localitățile Hârlău, Deleni, Scobinți, Lespezi și Sirețel.