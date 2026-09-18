Bursele elevilor în anul şcolar 2026 - 2027 vor fi plătite și în vacanțe. Guvernul a aprobat noile reguli de acordare

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor. Sursa foto: Getty Images

Guvernul României a aprobat vineri modificarea metodologiei-cadru de acordare a burselor elevilor. Bursele sociale vor fi plătite și în vacanțe, iar cele de merit și tehnologice se vor acorda în perioada cursurilor și în anumite perioade destinate examenelor, potrivit comunicatului Executivului. Proiectul privind bursele elevilor a fost revizuit, Guvernul și Ministerul Educației şi Cercetării păstrând doar câteva dintre modificările propuse inițial pentru bursele elevilor.

Astăzi, 18 septembrie, Guvernul a aprobat o hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2025 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor şi a cuantumului acestora. În anul școlar 2026 - 2027, bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice vor fi de 300 de lei. Conform comunicatului dat de Executiv, bursele sociale vor fi acordate inclusiv în vacanțe.

"Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit şi cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor şcolare şi în anumite perioade destinate pregătirii şi susţinerii examenelor naţionale, aşa cum se plătesc şi în prezent. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată de Guvern, prin hotărâre", s-a transmis în comunicatul făcut public pe site-ul instituţiei.

Astfel, în anul şcolar 2026 - 2027, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu pot beneficia de următoarele burse:

bursa de merit, în cuantum de 450 lei/lună – destinată elevilor din învăţământul gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual;

– destinată elevilor din învăţământul gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual; bursa socială, în cuantum de 300 lei/lună – destinată elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual;

– destinată elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual; bursa tehnologică, în cuantum de 300 lei/lună – destinată elevilor din învăţământul profesional, inclusiv dual;

– destinată elevilor din învăţământul profesional, inclusiv dual; bursa pentru mame minore, în cuantum de 700 lei/lună – destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învăţământ, după naştere. Elevele care beneficiază de bursa pentru mame minore pot primi acest sprijin şi după împlinirea vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

În forma pusă în consultare publică, Ministerul Educației și Cercetării propunea ca bursele sociale să fie acordate numai în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, așa cum se întâmpla anterior.

"Menținerea și clarificarea sistemului de burse vizează atât recompensarea performanței școlare, cât și sprijinirea elevilor din medii dezavantajate, în vederea participării la educație și prevenirii abandonului școlar. Totodată, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învățământul profesional și dual și de a susține formarea competențelor necesare integrării viitoare pe piața muncii", s-a mai precizat în document.

Pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se acordă următoarele tipuri de burse:

burse sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul primar, gimnazial și liceal, dacă sunt școlarizați fără taxe;

burse tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul profesional, inclusiv dual, în condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

De asemenea, beneficiază de sprijin și elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar aflate în structura și/sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, în condițiile finanțării prevăzute de lege.

"Potrivit metodologiei-cadru, elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse acordate în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane juridice ori fizice, precum şi de burse acordate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene. Aceste forme de sprijin pot fi cumulate cu bursele finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii.

Măsurile urmăresc susţinerea performanţei şcolare, sprijinirea elevilor aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile, prevenirea abandonului şcolar şi stimularea participării elevilor la învăţământul profesional şi dual", a mai explicat Guvernul României.