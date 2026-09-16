Soldații americani au trimis presei imagini cu dezastrul provocat de Iran bazelor SUA: "Stăteam și vedeam cum sunt distruse"

3 minute de citit Publicat la 22:03 16 Sep 2026 Modificat la 22:03 16 Sep 2026

Distrugeri provocate de Iran bazelor americane de la Prince Sultan (Arabia Saudită) și Camp Buehring (Kuweit). Sursă: Captură video CBS via X@MarioNawfal

Un avion distrus, corturi sfâșiate, barăci militare spulberate. Toate acestea, și multe altele, se văd în imaginile publicate de postul american CBS News, relatează Agerpres, care citează AFP.

Fotografiile surprind dezastrul provocat de loviturile iraniene în mai multe baze ale SUA din Orientul Mijlociu în timpul fazei active a războiului dintre Statele Unite și Iran.

Imaginile au fost realizate chiar de militari din bazele respective. Ei le-au furnizat jurnaliștilor sub protecția anonimatului.

"Sunt pagube importante în bazele noastre care nu au fost comunicate publicului american. Stăteam acolo, cu ochii închiși, primind lovituri în plină față!", a declarat unul dintre ei pentru CBS, cu referire la incapacitatea apărării americane de a opri rachetele balistice lansate de Teheran.

Inspectorul General al Pentagonului a publicat luni un raport potrivit căruia Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a semnalat importante daune la instalațiile americane.

CENTCOM: Sute de clădiri distruse la bazele SUA din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania

CENTCOM a detaliat că loviturile iraniene "au avariat sau distrus sute de clădiri și structuri la baze americane în Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania".

"Zeci de avioane americane au fost distruse sau avariate", a mai indicat sursa citată.

Potrivit raportului prezentat de Inspectorul General al Pentagonului, costul războiului în Iran ajunsese la sfârșitul lunii iunie la 33,4 miliarde de dolari, dar acest bilanț preliminar nu a inclus costurile reparării infrastructurilor".

SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului la 28 februarie, Donald Trump stabilind ca obiectiv împiedicarea Teheranului de a se dota cu armă nucleară. Republica islamică a negat permanent că ar avea astfel de intenții.

Iranul a ripostat prin lovituri în regiune și blocarea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerțul cu hidrocarburi, făcând să explodeze prețul petrolului.

??? ?? BREAKING: Troops leaked photos of their wrecked bases to CBS, saying they're "standing there with our eyes closed getting punched in the face"



Active service members sent the images anonymously.



One soldier's words: "We're not defending these bases. We're just watching… pic.twitter.com/zvxEyxB8wm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 15, 2026

Soldat american: "Nu apăram aceste baze. Stăteam și le priveam cum sunt distruse"

Influencerul și antreprenorul Mario Nawfal, apropiat de cercurile administrației republicane de la Washington, a distribuit, la rândul său, pe X, imaginile difuzate de CBS. El a publicat și un inventar al distrugerilor și l-a citat pe unul dintre soldații care au furnizat fotografiile spunând: "Nu apărăm aceste baze, ci doar privim cum sunt distruse".

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Ce arată imaginile:

La Baza Aeriană Prince Sultan, Arabia Saudită: o aeronavă E-3 Sentry cu coada retezată, separată de fuzelajul distrus.

Tot la Baza Aeriană Prince Sultan: clădiri și barăci devastate, aflate lângă ziduri de protecție din beton (tip T-wall) intacte. Acestea sunt fortificații construite pentru a oferi protecție împotriva mortierelor și grenadelor, într-un război purtat de Iran cu rachete balistice lansate de la o distanță de circa 500 de kilometri.

La Camp Buehring, Kuweit: șiruri de containere-locuințe, distruse în zona principală de concentrare a trupelor terestre și a blindatelor Armatei SUA.

Tot la Camp Buehring: vehicule complet arse, în câmp deschis.

La Camp Arifjan, Kuweit: avarii structurale la o clădire din cadrul celui mai mare centru logistic american din regiune.

Inspectorul General al Pentagonului a raportat pierderea a aproape 60 de aeronave și echipamente în valoare de 3,7 miliarde de dolari, în opt țări.

Concluzia postării influencerului este că, potrivit fotografiilor, sistemul de apărare al bazelor SUA din Orientul Mijlociu nu funcționează, iar oamenii aflați acolo știu acest lucru.