SUA au cheltuit 38 de miliarde de dolari în șase luni de război cu Iranul

Costurile în creştere au epuizat stocurile de muniţie ale SUA, au dus la scumpirea energiei și au pus presiune pe un buget federal deja suprasolicitat. Foto: Getty Images

Cele șase luni de război cu Iranul i-au costat pe americani 38 de miliarde de dolari, relatează Agerpres. Suma este estimată că va crește cu trei miliarde de dolari pe lună, potrivit Biroului de Buget al Congresului (CBO), în timp ce un profesor de la Harvard a calculat că acest conflict va costa SUA un trilion de dolari.

Se estimează că războiul va duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5% în primele trei luni ale anului 2027, conform calculelor CBO, care a centralizat cheltuielile până la data de 1 august.



Costurile în creştere au epuizat stocurile de muniţie ale SUA, au dus la scumpirea energiei și au pus presiune pe un buget federal deja suprasolicitat. De asemenea, există temeri cu privire la capacitatea ţării de a răspunde altor conflicte potenţiale.



Cifra este apropiată de suma de 37,5 miliarde de dolari raportată de secretarul apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei audieri în Senat, pe 21 iulie.



Biroul pentru Buget a precizat că majoritatea costurilor provin din consumul rapid de muniţie, estimând că ar putea fi necesari cinci ani pentru refacerea stocurilor SUA.

În luna august, Reuters a relatat că SUA au utilizat „practic toate” rachetele de precizie cu rază lungă de acţiune în timpul războiului.



Un raport al Inspectorului General al Pentagonului citat marţi de AFP a estimat că, între 28 februarie şi 30 iunie, operaţiunea „Epic Fury” împotriva Iranului a costat aproximativ 33,4 miliarde de dolari, din care 22,3 miliarde de dolari au fost cheltuite exclusiv pe muniţiile trase.



Departamentul Apărării nu a colaborat cu auditorii financiari ai Congresului, a precizat CBO. Reprezentanţii Casei Albe şi ai Departamentului Apărării nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta situaţia.