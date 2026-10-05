Rareș Bogdan le cere colegilor din PNL „să-l oprească pe Ilie Bolojan din cruciadă” și să voteze guvernul lui Luca Niculescu

Rareș Bogdan. Sursa foto: Hepta

PNL s-a rupt și pe tema premierului desemnat. Tabăra lui Ilie Bolojan ar vota un guvern Luca Niculescu doar fără oamenii facțiunii conservatoare. Rareș Bogdan răspunde că discuția ar trebui să fie despre programul de guvernare, „nu despre persoane”, și le cere colegilor din partid „să-l oprească pe Bolojan”.

Declarațiile au fost făcute luni seara, la Sinteza zilei, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Rareș Bogdan este unul dintre liderii aripii conservatoare din PNL, grupată în Platforma Liberal-Conservatoare. Gruparea s-a format în această vară, în opoziție cu linia impusă de Ilie Bolojan.

„Ajunge, s-a terminat, e prea mult deja”

„Deci atâta timp cât PNL continua să rămână ancorat în acest blocaj care a dus la o situație nedorită în ultimele cinci luni, nu cred că este productiv și mă aștept să existe între colegii mei din PNL suficienți oameni raționali, suficienți oameni care să-l oprească din această cruciadă pe domnul Ilie Bolojan și pe cei din jurul domniei sale, să înțeleagă că ajunge, s-a terminat, e prea mult deja.E mult, prea mult deja, România are nevoie de un guvern valid”, a declarat Rareș Bogdan.

Luca Niculescu, „un om decent, un om al dialogului”

Rareș Bogdan l-a descris pe Luca Niculescu ca pe un om al dialogului.

„Astăzi avem un prim-ministru desemnat, domnul Luca Niculescu, un om care știe foarte bine cu ce se mănâncă Europa și ce înseamnă diplomația reprezentativă pentru această țară. Un om decent, un om care este un om al dialogului, nu un om care este încăpățânat, frustrat și fără nici o apetență spre dialog”, spune europarlamentarul.

Anticipatele „nu sunt soluția”

Spre deosebire de PSD, care a amenințat cu alegeri anticipate, Rareș Bogdan spune că acestea ar agrava criza.

„Cred că ar trebui să încercăm, ca măcar acum, să ducem România spre un guvern valid pentru că alegerile anticipate nu sunt soluția pentru România, ar crea și mai mare instabilitate, dar harta aritmetică parlamentară nu s-ar schimba decisiv în cazul unor anticipate, ci din contră s-ar fărâmița și mai mult, am ajunge într-acea situație, dar probabil în februarie sau martie, cu costuri extrem de mari pentru cetățenii României și pentru economia României”, mai spune el.

Totodată, Rareș Bogdan îi cere lui Luca Niculescu să discute cu toate taberele, inclusiv cu PSD și UDMR.

„Sper să aibă maturitatea, eleganța, decența și să fie extrem de constructiv în discuțiile atât cu noi, cei din Platforma Conservatoare din PNL, cât și cu cei din PSD, din UDMR și toți cei care înțeleg până la urmă, inclusiv din colegii mei din PNL, care până mai ieri sau până astăzi îl adulau pe domnul Bolojan”, a adăugat politicianul.

Europarlamentarul cere taxe mai mici și un vicepremier cu experiență economică.

„Ar trebui să ne gândim cum aducem companii, cum creștem PIB-ul României, cum sprijinim companiile românești care în momentul ăsta sunt exasperate și cum încercăm să reducem taxele, pentru că niciodată prin creștere de taxe și impozite nu vom reuși să creștem. Nu vom crește economia. Asta trebuie să fie gândirea unui prim-ministru și a unei echipe. Sper ca domnul Luca Niculescu să-și ia lângă domnia sa un vice-premier care să știe foarte bine finanțe și economie și o echipă extrem de bună politică de oameni”, mai spune acesta.

Totodată, Rareș Bogdan respinge varianta unui guvern de tehnocrați.

„Nu cred într-un guvern tehnocrat, nu cred că miniștrii tehnocrați au reușit să treacă prin Parlamentul României și au reușit să facă față provocărilor pe care le avem. Cred că trebuie un guvern politic, cu miniștri politici, provenind din partidele pro-europene, pro-euroatlantice, oameni care să înțeleagă momentul prin care trece România și să fie cât se poate de maturi în acest demers.”

PNL este împărțit în două tabere. Platforma Liberal-Conservatoare a fost lansată în iulie, la inițiativa lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Gruparea spune că vrea să readucă partidul la identitatea liberal-conservatoare.

Rareș Bogdan a criticat în repetate rânduri politicile fiscale ale lui Ilie Bolojan, în special creșterile de taxe. La începutul lunii, el susținea că tabăra anti-Bolojan strânge 25 de parlamentari, trei europarlamentari și aproximativ 350 de primari.

Desemnarea lui Luca Niculescu vine după ce, la 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură.

PNL a anunțat că va decide asupra votului după discuțiile cu premierul desemnat și după analiza programului de guvernare.