Războiul din Iran îi va costa pe americani un trilion de dolari, a estimat un profesor de la Harvard

Profesoara universitară estimează costurile pe termen scurt la aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi, pe durata celor 40 de zile de conflict activ. Foto: Getty Images

Războiul din Iran ar putea ajunge să-i coste pe contribuabilii americani mult mai mult decât arată cifrele oficiale, potrivit analizei unei profesoare universitare la Harvard, care a arătat că există un decalaj puternic între cheltuielile raportate de Pentagon și costul real al războiului. Cheltuielile SUA cu acest conflict vor ajunge la un trilion de dolari, a estimat profesorul Linda Bilmes, potrivit CNBC.

În primele șase zile de la declanșarea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, Statele Unite au cheltuit 11,3 miliarde de dolari, conform informării transmise de Pentagon Congresului.

Deși un armistițiu fragil este încă în vigoare, eforturile de a ajunge la un acord durabil s-au dovedit până acum dificile, iar forțele americane au început luni o blocadă navală a porturilor iraniene, după ce negocierile de pace din Pakistan au eșuat.

„Sunt sigură că vom ajunge la 1 trilion de dolari pentru războiul cu Iranul”, a declarat profesoara Linda Bilmes, expertă în politici publice la Harvard Kennedy School.

În analiza ei, publicată cu două zile înainte de anunțarea armistițiului temporar din 8 aprilie, a identificat mai multe motive pentru care această operațiune militară ar putea avea consecințe catastrofale asupra datoriei naționale a SUA pe termen lung.

Ea estimează costurile pe termen scurt la aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi, pe durata celor 40 de zile de conflict activ. Acestea includ costul muniției, al trupelor și al pagubelor aduse echipamentelor militare, cum ar fi doborârea a trei avioane de vânătoare F-15 în Kuwait.

Bilmes consideră că aceste costuri pe termen scurt sunt mai mari decât par pe hârtie, deoarece Pentagonul raportează valori bazate pe costul istoric al echipamentelor, nu pe prețul actual de înlocuire, care este de obicei mult mai ridicat.

„Aceste discrepanțe sunt unul dintre motivele pentru care suma de 11,3 miliarde de dolari anunțată este mai degrabă de 16 miliarde și reflectă un decalaj persistent între ceea ce raportează Pentagonul și costul real al războiului”, a spus ea.

Bilmes a adăugat că contractele mari, pe mai mulți ani, cu Lockheed Martin și Boeing pentru interceptoare și rachete înseamnă că refacerea stocurilor va costa mult mai mult SUA, aproximativ 4 milioane de dolari per interceptor, comparativ cu dronele lansate din Iran, care pot fi produse cu doar 30.000 de dolari bucata.

Datorii pentru generațiile viitoare

Pe termen lung, costurile războiului cresc din cauza reconstrucției facilităților lovite și echipamentelor distruse, nu doar cele ale armatei americane din regiune, ci și infrastructura aliaților din Golf.

La acestea se adaugă costurile potențialelor beneficii pe viață pentru invaliditate pentru aproximativ 55.000 de militari desfășurați în regiune, care au fost expuși la toxine și riscuri de mediu, a spus Bilmes, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra contribuabililor.

Casa Albă a cerut Congresului să majoreze bugetul apărării SUA la 1,5 trilioane de dolari, ceea ce ar reprezenta cea mai mare creștere a cheltuielilor militare ale SUA de la Al Doilea Război Mondial.

Această sumă nu include cele 200 de miliarde de dolari pe care Pentagonul a solicitat să fie rezervate pentru războiul cu Iranul.

„Chiar dacă Congresul nu va aproba integral această creștere, este foarte probabil ca cel puțin 100 de miliarde de dolari pe an să fie adăugați la bugetul de bază al apărării, fonduri care nu ar fi fost aprobate în absența acestui război”, a adăugat Bilmes.

Astfel de cheltuieli vor apăsa puternic asupra deficitului fiscal tot mai mare al SUA.

„Ne împrumutăm pentru a finanța acest război la dobânzi mai mari, peste un nivel deja ridicat al datoriei. Rezultatul este că doar costurile dobânzilor vor adăuga miliarde de dolari la costul total al acestui război. Iar, spre deosebire de costurile inițiale, acestea sunt costuri pe care le transferăm în mod explicit generațiilor viitoare”, a adăugat ea.

Comparativ cu războiul din Irak, care a costat în total 2 trilioane de dolari, datoria publică în acea perioadă era sub 4 trilioane de dolari. Astăzi, aceasta depășește 31 de trilioane, iar o mare parte provine din războaiele anterioare din Irak și Afganistan, potrivit lui Bilmes.