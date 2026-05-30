Noii indicatori privind emisiile de carbon din China au „șters” jumătate din creșterea raportată între 2020 și 2025, arată un raport

Cele mai recente date privind emisiile de carbon din China sugerează că țara a schimbat modul în care se calculează emisiile de carbon, reducând la jumătate creșterea emisiilor raportată anterior între 2020 și 2025, susțin cercetătorii climatici într-un nou raport. Schimbarea „dramatică” a celui mai mare emițător de dioxid de carbon din lume a „șters jumătate din creșterea emisiilor raportată anterior între 2020 și 2025”, a declarat Lauri Myllyvirta, analist principal la Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), scrie Reuters.

Cele mai recente statistici ale Chinei privind intensitatea emisiilor de carbon din planul său cincinal, extrapolate la emisiile absolute de carbon, implică faptul că emisiile de carbon ale Chinei au crescut cu 7% între 2020 și 2025. Cifrele anuale anterioare privind intensitatea emisiilor de carbon sugerau că emisiile ar fi crescut cu 14% pe parcursul perioadei de cinci ani, conform analizei realizate de CREA pentru Carbon Brief, publicată marți.

Aceasta implică o revizuire descendentă a emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 700 de milioane de tone metrice pe an, echivalentul emisiilor anuale ale Germaniei sau Coreei de Sud, a declarat CREA.

Raportul arată că schimbările înseamnă că țara și-ar putea îndeplini angajamentele climatice pentru 2030, chiar dacă emisiile sale absolute cresc.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, planificatorul statului, și Ministerul Mediului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii trimise prin fax.

Intensitatea emisiilor de carbon, pe care China o folosește de mult timp pentru a-și urmări progresul în atingerea obiectivelor privind schimbările climatice, se referă la cantitatea de dioxid de carbon emisă pe unitatea de producție economică.

China nu detaliază public modul în care calculează intensitatea emisiilor de carbon, dar cercetătorii au reprodus cifrele folosind date privind PIB-ul și emisii estimate din utilizarea combustibililor fosili.

Modelarea a sugerat că, începând cu cel mai recent plan cincinal, metodologia a început să excludă utilizările neenergetice ale combustibililor fosili. Utilizările neenergetice includ utilizarea petrolului și a cărbunelui în producția chimică, care a crescut în ultimii ani.

Metodologia a început să includă și emisiile din procesele industriale, au declarat cercetătorii. Deși industria cimentului este una dintre cele mai mari surse de emisii din procesele industriale, producția din China a scăzut din cauza slăbiciunii sectorului imobiliar.

Luate împreună, aceste schimbări ar avea efectul de a face ca emisiile să pară mai mici, au spus cercetătorii.

Un alt factor ar putea fi lacunele în monitorizare. Unele date sugerează că emisiile din industria chimică ar fi putut fi subestimate, posibil din cauza presiunii termenelor limită de raportare anuală, au spus aceștia.

„Schimbarea definiției intensității emisiilor de carbon are ca efect slăbirea obiectivelor climatice ale Chinei și introducerea unei incertitudini sporite în urmărirea progresului”, se arată în raport.

China are ca obiectiv reducerea intensității emisiilor de carbon cu 65% față de nivelurile din 2005, până în 2030.

Angajamentele sale climatice intră din ce în ce mai mult în atenția publicului, pe măsură ce SUA își retrage ambițiile climatice .

„Deși, în cadrul ONU privind clima, China este liberă să utilizeze orice definiție dorește pentru a-și îndeplini propriile angajamente climatice stabilite la nivel național, modificările retrospective ale metodologiei sau o contabilitate inconsistentă ar putea eroda valoarea angajamentelor țării”, se arată în raport.