Paris Saint-Germain a câştigat Liga Campionilor pentru al doilea an la rând

3 minute de citit Publicat la 22:50 30 Mai 2026 Modificat la 22:50 30 Mai 2026

O imagine de ansamblu din interiorul stadionului în timpul finalei UEFA Champions League 2026, dintre Paris Saint-Germain și Arsenal FC, pe Puskas Arena, pe 30 mai 2026, la Budapesta, Ungaria. sursa foto: Getty

Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv, învingând-o pe Arsenal cu 4-3 la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta. După cele 90 de minute și după prelungiri, scorul rămăsese egal, 1-1, scrie Agerpres.

Cu acest succes, PSG devine a doua echipă din era Champions League care reușește să-și apere titlul, după Real Madrid, care câștigase trofeul de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

Finala începuse perfect pentru „tunari”, care au deschis scorul în minutul 6: Marquinhos a trimis mingea în Trossard, iar Havertz a pornit pe contraatac pe partea stângă, finalizând acțiunea cu un șut la colțul scurt, fără replică pentru portarul Safonov. Atacantul german mai marcase și golul prin care Chelsea o învingea pe Manchester City cu 1-0 în finala din 2021.

Arsenal a lăsat inițiativa parizienilor, însă niciuna dintre echipe nu și-a creat ocazii clare. Primul șut pe poartă al campioanei Franței a venit abia în prelungirile primei reprize, când Raya a reținut în doi timpi șutul din unghi al lui Fabian Ruiz (45+5).

Mijlocașul spaniol mai avusese o ocazie în minutul 43, dar trimisese cu capul peste poartă de la 6 metri, în timp ce, în careul celălalt, Havertz (45+3) fusese blocat in extremis de Marquinhos.

PSG a controlat jocul și în partea a doua. În minutul 62, Kvarațhelia l-a păcălit pe Mosquera, care l-a faultat, iar echipa lui Luis Enrique a primit penalty, transformat de Dembele (65).

Campioana a avut câteva ocazii de a închide partida în timpul regulamentar: Kvarațhelia (77) a trimis în bară, Vitinha (89) a șutat puțin peste poartă de la 16 metri, iar Barcola (90+7) a încheiat un contraatac cu un șut în plasa laterală.

În prelungiri, niciuna dintre formații nu și-a asumat riscuri, singura situație notabilă fiind un șut cu pământul al lui Doue (117), reținut de Raya.

La loviturile de departajare, Goncalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi și Lucas Beraldo au transformat pentru parizieni, în timp ce Nuno Mendes a ratat, șutul său fiind apărat de David Raya. De la londonezi au înscris Victor Gyokeres, Declan Rice și Gabriel Martinelli, însă Eberechi Eze și Gabriel Magalhaes au ratat poarta.

A fost a 12-a finală a competiției decisă la loviturile de departajare. Pentru Arsenal, este a doua finală pierdută în Liga Campionilor, după cea din 2006, în fața Barcelonei.

Paris Saint-Germain – Arsenal 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-3 la loviturile de departajare

Au marcat: Ousmane Dembele (65 - penalty), respectiv Kai Havertz (6).

Loviturile de departajare, în ordine: Goncalo Ramos 1-0 (gol), Victor Gyokeres 1-1 (gol), Desire Doue 2-1 (gol), Eberechi Eze (ratare - pe lângă poartă), Nuno Mendes (ratare - a apărat David Raya), Declan Rice 2-2 (gol), Achraf Hakimi 3-2 (gol), Gabriel Martinelli 3-3 (gol), Lucas Beraldo 4-3 (gol), Gabriel Magalhaes (ratare - peste poartă).

Budapesta, Puskas Arena: 61.035 de spectatori.

Echipele de start:

PSG: 39. Matvei Safonov – 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan; 6. Ilia Zabarnîi, 106), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes – 87. Joao Neves, 17. Vitinha (4. Lucas Beraldo, 106), 8. Fabian Ruiz (33. Warren Zaire-Emery, 95) – 14. Desire Doue, 10. Ousmane Dembele (9. Goncalo Ramos, 90+6), 7. Hvicea Kvarațhelia (29. Bradley Barcola, 83). Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve neutilizate: 30. Lucas Chevalier, 89. Renato Marin – 19. Kang-in Lee, 21. Lucas Hernandez, 24. Senny Mayulu, 27. Dro Fernandez, 49. Ibrahim Mbaye.

Arsenal: 1. David Raya – 3. Cristhian Mosquera (12. Jurrien Timber, 66), 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 5. Piero Hincapie – 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly (36. Martin Zubimendi, 91) – 7. Bukayo Saka (20. Noni Madueke, 83), 8. Marin Odegaard (căpitan; 14. Victor Gyokeres, 66), 19. Leandro Trossard (11. Gabriel Martinelli, 83) – 29. Kai Havertz (10. Eberechi Eze, 91). Antrenor: Mikel Arteta.

Rezerve neutilizate: 13. Kepa Arrizabalaga – 9. Gabriel Jesus, 16. Christian Noergaard, 23. Mikel Merino, 33. Riccardo Calafiori, 56. Max Dowman.

Arbitru: Daniel Siebert; asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn (toți din Germania); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveția); asistent de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania).

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); asistenți video: Robert Schroeder (Germania), Carlos del Cerro Grande (Spania).

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); delegat UEFA: Radenko Mijatovic (Slovenia).

Cartonașe galbene: Mosquera (47), Saka (57), Neves (90+6), Gyokeres (98), Rice (103), Arteta (103), Nuno Mendes (118).