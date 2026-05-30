Copiii lui Putin sunt învățați să fie „europeni educați”. Dezvăluiri despre cele trei bone ale lor și salariile uriașe primite de ele

3 minute de citit Publicat la 23:41 30 Mai 2026 Modificat la 23:52 30 Mai 2026

Vladimir Putin și fosta gimnastă Alina Kabaeva ar avea împreună doi fii, de 10 și 6 ani FOTO: sportgymrus.ru și Profimedia Images

Trei guvernante angajate pentru cei mai mici copii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva ar fi costat, doar în ianuarie 2026, cel puțin 3,5 milioane de ruble, potrivit unei investigații Systema. Documentele analizate arată că educația copiilor este organizată după reguli stricte, cu accent pe limbi străine, iar una dintre cerințe era ca Ivan, fiul cel mare, să vorbească engleza la fel de natural ca „un european educat”, scrie Meduza.

Jurnaliștii Systema, departamentul de investigații a Radio Free Europe/Radio Liberty, au analizat documente și corespondență despre personalul care lucrează cu fiii lui Putin și ai fostei campioane olimpice Alina Kabaeva.

La începutul anului 2026, cei doi copii, Ivan, născut în 2015, și Vladimir, născut în 2019, aveau cel puțin trei guvernante. Este vorba despre Sofia B., din Bosnia și Herțegovina, Irene E., din Germania, și Carol R., din Africa de Sud. În mai 2026, Carol R. a demisionat, dar nu se știe de ce.

Plățile pentru personal sunt calculate separat, în funcție de orele lucrate. Oficial, guvernantele figurează ca „traducători principali” la Institutul de Recalificare Profesională al Centrului Medical Internațional Sogaz. Instituția are legături cu Iuri Kovalciuk, un apropiat al lui Putin, și cu Maria Voronțova, fiica liderului de la Kremlin. Această încadrare le permite angajatelor să obțină vize și permise de muncă în Rusia ca „specialiști înalt calificați”.

Contractele prevăd un salariu de bază de 167.000 de ruble. Pe lângă acesta, guvernantele primesc bonusuri. Din corespondența analizată reiese că o parte din bani ar putea fi plătită și în numerar.

Documentele consultate de Systema se referă la perioada 2017-2026. Cele mai multe au fost trimise către o adresă de e-mail folosită de verișoarele Alinei Kabaeva, Olesia Fedina și Ekaterina Golovaceva. Nici Putin, nici Kabaeva nu sunt menționați direct în documente. Copiii sunt numiți doar „copii aflați în grijă”. Într-un document din 2019 apare însă numele Ivan Fedin. Fiul Olesiei Fedina are un alt nume.

În ultimii nouă ani, aproximativ 20 de profesori particulari ar fi lucrat pentru Putin-Kabaeva. În același timp, între patru și șase persoane se ocupau de un singur copil, fie simultan, fie prin rotație. Printre atribuții se aflau și lecțiile de limbi străine. La vârsta de trei ani, Ivan avea în program engleză și germană.

Potrivit documentelor, Olesia Fedina le-a spus guvernantelor, în 2019, că Ivan trebuia să fie expus permanent limbilor străine până la vârsta de patru ani. Ea le-a cerut ca engleza copilului să sune natural, ca „vorbirea unui european educat”. Cerințe asemănătoare existau și pentru limba germană.

Systema citează și o regulă din contractele personalului: „Nu impuneți niciodată copilului opiniile dumneavoastră religioase, politice sau ideologice. Nu abordați subiecte legate de relații sexuale sau educație sexuală fără consultarea angajatorului. În niciun caz nu trebuie discutate teme legate de LGBT.”

Starea de sănătate a profesorilor era verificată strict. Înainte de angajare, aceștia trebuiau să facă analize medicale la clinica Sogaz. Controlul era repetat după fiecare călătorie. O boală infecțioasă sau orice problemă de sănătate care le-ar fi afectat munca mai mult de trei săptămâni putea duce la concediere imediată.

Personalul trebuia să trimită zilnic rapoarte detaliate. Uneori, angajații nu aveau voie să părăsească „complexul familial”, adică reședința de la Valdai. În 2022, o profesoară de engleză identificată doar ca Jane M. a descris această interdicție drept „condiții de carantină”.

Cei mai mulți profesori menționați în documente nu au răspuns întrebărilor Systema. O singură fostă guvernantă a confirmat că a lucrat în Rusia timp de trei luni, dar a spus că nu a știut cine era angajatorul ei. „Eram doar cineva care făcea ce i se spunea”, a declarat aceasta.

Numele și datele de naștere ale copiilor lui Putin și Kabaeva au fost publicate pentru prima dată de Dossier Center. Potrivit acestei investigații, Ivan și Vladimir locuiesc mai ales la reședința prezidențială de la Valdai, unde au guvernante, bone și antrenori. Dossier Center a relatat și despre schema prin care personalul este angajat prin clinici legate de Kovalciuk, iar Olesia Fedina, verișoara Alinei Kabaeva, se ocupă de recrutări.