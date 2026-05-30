Ce face consulul Rusiei cu 48 de ore înainte să plece din România, după ce a fost declarat persona non grata

2 minute de citit Publicat la 23:01 30 Mai 2026 Modificat la 23:01 30 Mai 2026

Consulul Rusiei la Constanța, Andrei Kosilin, a fost filmat în urmă cu puțin timp, într-un restaurant din Constanța, unde participă la o petrecere la care i s-a și cântat în limba rusă. Diplomatul rus mai are 48 de ore la dispoziție să plece din România, după ce a fost declarat persona non grata, după o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Consulul a fost expulzat după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, rănind două persoane.

În imaginile difuzate în exclusivitate de Antena 3 CNN, consulul este surprins la o petrecere la un restaurant din Constanța. Diplomatul rus este înconjurat de mai mulți bărbați și la un moment dat aceștia cântă în limba rusă.

Andrei Kosilin era consulul general al Federației Ruse în România din 22 ianuarie 2023. Acesta conducea Consulatul Moscovei din Constanța, care va fi, de asemenea, închis.

„Consulul general al Federației Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se închide”, a spus președintele Nicușor Dan, la finalul unei ședințe CSAT care a durat două ore și jumătate, convocată după incidentul de la Galați.

După ședința CSAT, la sediul Ministerului Afacerilor Externe a fost convocat ambasadorul Moscovei la București, Vladimir Lipaev.

„A fost informat de decizia României de a nu mai permite activitatea consulatului de la Constanța și de declararea consulului drept persona non grata. Are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara”, a declarat ministra Oana Țoiu, vineri.

Astfel, Kosilin ar trebui să părăsească România cel mai târziu duminică.

Consulul expulzat a absolvit în 1991 Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova și tot de atunci lucrează la MAE rus.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Generalul Gheorghe Maxim susține că Armata Română este încă limitată de legislația aplicabilă pe timp de pace în ceea ce privește doborârea dronelor care ajung în apropierea graniței cu Ucraina.

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona nu a fost doborâtă, deoarece a zburat la o altitudine prea joasă, iar piloții avioanelor de vânătoare nu ar fi putut să o distrugă în siguranță.