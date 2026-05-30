O ţară în care este secetă de 15 ani îşi pierde apa din cauza centrelor de date AI. Zonele umede s-au transformat deja în deșert

7 minute de citit Publicat la 23:38 30 Mai 2026 Modificat la 23:38 30 Mai 2026

In Chile este secetă de 15 ani. Foto: Getty

Munții Anzi încadrează ceea ce odinioară era o zonă umedă plină de viață. Astăzi, peisajul s-a transformat într-o întindere de iarbă uscată. Rodrigo Vallejos, student în ultimul an la Drept, a observat schimbarea în urmă cu cinci ani, în timp ce analiza zona umedă Quilicura, aflată la periferia nordică a orașului Santiago, potrivit The Guardian.

Una dintre cele mai mari mlaștini din Chile, care se întinde pe 468,4 hectare și beneficiază de protecție parțială, se usca sub ochii lui.

„Ceea ce vedeți aici ar trebui să fie o zonă umedă, dar care nu mai are apă”, spune Vallejos, care a investigat cauzele împreună cu activiștii din grupul Resistencia Socioambiental de Quilicura. „Am descoperit că în Quilicura este cea mai mare concentrație de centre de date din America Latină.”

Centrele de date consumă cantități uriașe de apă într-o zonă deja afectată de secetă severă

Planurile țării de a deveni un hub tehnologic regional se lovesc acum de tot mai multe critici. Locuitorii și activiștii susțin că centrele de date consumă cantități uriașe de apă într-o regiune deja afectată de o secetă severă, drenând resursele zonelor umede și consumând miliarde de litri anual.

În timp ce companii precum Google și Microsoft își apără practicile și consumul de apă, localnicii spun că beneficiile pentru comunitate sunt minime: puține locuri de muncă, consum uriaș de energie și măsuri ecologice considerate insuficiente.

33 de centre de date funcționale și alte 34 în planificare

În prezent, Chile are 33 de centre de date funcționale și alte 34 în planificare. Specialiștii cer soluții mai sustenabile, inclusiv mutarea infrastructurii către sudul țării, unde resursele de apă sunt mai abundente.

Boom-ul centrelor de date din Chile a început în 2015, când Google a deschis la Quilicura primul și cel mai mare centru de servere din America Latină. De atunci, în district au apărut alte cinci centre, operate de companii precum Ascenty, Sonda, Cirion și Microsoft.

Într-un raport publicat în 2022, Vallejos a estimat că cele mai mari centre de date din zonă, Ascenty, Google, Microsoft și Sonda, consumă anual aproximativ 1,5 miliarde de litri de apă. Doar facilitățile Google dețin drepturi care permit extragerea a 50 de litri de apă pe secundă, echivalentul consumului anual a aproximativ 8.500 de gospodării chiliene.

Nivelul pânzei freatice a scăzut alarmant

Mai multe studii arată că nivelul pânzei freatice de sub zona umedă Quilicura a scăzut alarmant în ultimele decenii, pe fondul consumului industrial intens și al secetei severe.

„Cel mai grav este că nici companiile, nici autoritățile nu spun exact câtă apă se extrage. Cifrele sunt foarte neclare”, afirmă Vallejos.

Extinderea centrelor de date face parte dintr-un plan național lansat anul trecut de administrația fostului președinte social-democrat Gabriel Boric, care urmărea transformarea Chile într-un centru tehnologic regional pentru America Latină.

„Chile este atractiv pentru companiile internaționale de tehnologie datorită stabilității politice și conectivității rapide la internet”, explică Nicolás Jara, cercetător la Universidad Técnica Federico Santa María.

Impactul asupra mediului ar putea deveni uriaș fără reguli mai stricte

Totuși, Jara și alți experți avertizează că impactul asupra mediului ar putea deveni uriaș fără reguli mai stricte, deoarece centrele de date necesită volume foarte mari de apă pentru răcirea serverelor. În Chile, cele mai multe folosesc sisteme de răcire pe bază de apă, considerate mai ieftine decât cele pe bază de aer.

Potrivit lui Jara, centrele de date dedicate inteligenței artificiale pot consuma chiar și de zece ori mai multă apă decât cele clasice.

„Trebuie să găsim metode mai eficiente de utilizare a apei”, spune el.

Cele mai afectate sunt regiunile centrale din jurul orașului Santiago

Studiile arată că între 10 și 50 de răspunsuri de lungime medie generate de versiunea GPT-3 a ChatGPT consumă aproximativ echivalentul unei sticle de apă de 500 ml. Consumul diferă și în funcție de climă: în regiunile calde și uscate, sistemele de răcire prin evaporare sunt mai puțin eficiente decât în zonele reci și umede.

În Chile, mega-seceta durează deja de peste 15 ani.

„Este ceva ce vedem în mare parte a țării”, spune Pablo Sarricolea, climatolog și profesor asociat la University of Chile.

Cele mai afectate sunt regiunile centrale din jurul orașului Santiago, acolo unde se află majoritatea centrelor de date existente sau planificate. Potrivit proiecțiilor climatice, disponibilitatea apei în Quilicura va continua să scadă puternic.

„Până în 2070, precipitațiile anuale vor scădea semnificativ, iar temperatura medie ar putea crește de la 15,6°C la 17,4°C. Asta va însemna mai multă evaporare și mai puțină apă disponibilă”, spune Sarricolea. „Nu cred că este o idee bună să amplasăm centre de date în zone unde resursele de apă sunt deja limitate.”

”Prioritizăm accesul la apă pentru companiile de tehnologie sau pentru oameni?”

El consideră că sudul Chile, mult mai bogat în apă, ar fi o alternativă mai sustenabilă pentru astfel de investiții.

„În Santiago, centrele de date vor pune și mai multă presiune pe resursele de apă și vor agrava efectele schimbărilor climatice”, spune climatologul. „Devine și o problemă etică: prioritizăm accesul la apă pentru companiile de tehnologie sau pentru oameni?”

Un purtător de cuvânt al Microsoft susține că centrele de date ale companiei din Chile folosesc tehnologii de răcire pe bază de aer, care necesită mai puțină apă. Compania afirmă că susține și proiecte de restaurare și reaprovizionare a resurselor de apă în bazinul râului Maipo.

La rândul său, compania braziliană Ascenty afirmă că sistemele sale de răcire consumă anual o cantitate de apă echivalentă cu cea utilizată de doar 16 gospodării și că operațiunile sale nu afectează zona umedă din apropiere.

Specialiștii avertizează și asupra consumului uriaș de energie electrică

Cirion, Google și Sonda nu au oferit comentarii. Potrivit celui mai recent raport de mediu al Google, centrul de date din Quilicura a consumat în 2024 aproximativ 461 de milioane de litri de apă, cantitate pe care compania o compară cu un consum anual mai mic decât cel al unui teren de golf.

Pe lângă problema apei, specialiștii avertizează și asupra consumului uriaș de energie electrică. Estimările arată că până în 2032 consumul energetic al centrelor de date din Chile ar putea crește de peste patru ori, de la 325 MW la aproximativ 1.207 MW.

În Quilicura, centrele de date reprezintă deja 62% din consumul total de energie al comunității. Aproximativ 80% din mixul energetic al Chile provine din surse regenerabile, iar energia solară și eoliană reprezintă aproape jumătate din acest total. Totuși, multe centre folosesc încă generatoare pe combustibili fosili pentru alimentarea de rezervă, ceea ce ridică semne de întrebare privind emisiile de carbon.

Centrul Google are în prezent 208 angajați permanenți

Alexandra Arancibia, activistă și consilier local în Quilicura, spune că este dezamăgită de relația industriei tehnologice cu comunitatea.

„Acum un deceniu, Google a venit cu sloganuri precum Google, vecinul meu, însă prezența companiei în comunitate a fost minimă”, afirmă ea.

Potrivit datelor companiei, centrul Google din Quilicura a avut nevoie de aproximativ 1.000 de muncitori în perioada construcției și are în prezent 208 angajați permanenți.

Arancibia spune că locuitorii sunt mai ales nemulțumiți de lipsa de transparență privind impactul asupra mediului.

„Când am aflat câtă apă consumă, am invitat reprezentanții companiei la ședințele comunității și i-am întrebat cum vor gestiona impactul. Nu au avut răspunsuri clare”, spune ea.

Principalul proiect de compensare al Google a fost amenajarea unui parc urban în 2019

Potrivit activistei, principalul proiect de compensare al Google a fost amenajarea unui parc urban în 2019, cu promisiunea plantării a 1.500 de copaci pentru a compensa 150% din impactul extinderii centrului de date.

„Proiectul a fost un eșec. Vegetația s-a uscat, potecile nu sunt întreținute și nu există sisteme de irigații”, susține Arancibia.

Situația din Quilicura a început să provoace reacții și în alte zone din regiunea Santiago. În 2024, locuitorii districtului Cerrillos au reușit să blocheze construcția unui al doilea centru de date Google.

„Când am aflat câtă apă urma să fie folosită, ne-am alarmat”, spune Tania Rodríguez, profesoară și locuitoare a districtului.

Google obținuse drepturi care îi permiteau să extragă până la 228 de litri de apă pe secundă

Google obținuse drepturi care îi permiteau să extragă până la 228 de litri de apă pe secundă, echivalentul consumului a aproximativ 40.000 de gospodării.

În 2024, proiectul a fost suspendat după ce locuitorii au contestat evaluarea impactului climatic și au cerut studii suplimentare privind consumul de apă.

„Nu avem nevoie de mai multe centre de date care să ne consume apa doar pentru ca oamenii din nordul global să poată genera imagini amuzante cu inteligență artificială”, spune Rodríguez.

„Mai puține reglementări, mai multe investiții”

Cererea pentru reguli de mediu mai stricte se va lovi probabil de rezistența noului guvern de dreapta al președintelui Antonio Kast, care și-a construit campania pe sloganul „Mai puține reglementări, mai multe investiții”.

În prima zi de mandat, în martie, acesta a retras 43 de decrete de mediu.

„Slăbirea standardelor de mediu a început încă din guvernul anterior, însă Kast a mers și mai departe”, spune Pamela Poo, expertă în politici publice la Ecosur Fundación.

Pentru activiști precum Vallejos, mesajul este clar.

„Nu demonizez centrele de date”, spune el. „Cu toții iubim internetul, dar nu cu prețul apei noastre.”