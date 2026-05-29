O dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc, la Galați. Toată încărcătura a explodat. Sunt patru victime și zeci de persoane evacuate

1 minut de citit Publicat la 05:02 29 Mai 2026 Modificat la 05:09 29 Mai 2026

O dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

O dronă lansată de Rusia spre Ucraina s-a prăbușit peste un bloc din Galați, a explodat la impact și a provocat un incendiu, informează DSU, autoritățile locale și MApN.

Potrivit ministerului, "în cursul nopţii de joi spre vineri, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi, unde s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu".

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informaţii şi din Poliţia Română.

MApN confirmă că radarele sale au detectat în prealabil drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01:19 a.m., vineri dimineața, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, a mai menționat ministerul de resort, fără a preciza de ce avioanele de luptă nu au doborât drona.

În contextul atacului rus, au fost transmise mesaje RO-ALERT pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila.

70 de persoane, evacuate în urma incidentului de la Galați

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul situat în municipiul Galaţi, peste care a căzut vineri dimineaţă o dronă cu încărcătură explozivă.

Din cercetările efectuate de specialiştii SRI la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, a comunicat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galaţi, a precizat că, în total, au fost patru victime: două persoane au fost transportate la spital cu traumatisme uşoare şi două, cu atacuri de panică, care au primit îngrijiri la faţa locului.

Planul roşu de intervenţie, declanșat inițial, a fost ulterior dezactivat.

Autorităţile au identificat o locaţie pentru cazarea temporară a oamenilor evacuaţi, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

''Am auzit o bubuitură puternică. Vă daţi seama că ne-a luat din somn. Am apucat să ne tragem hainele pe noi şi să ne luăm strictul necesar'', a declarat pentru Agerpres o femeie care locuieşte la etajul 7 al imobilului pe acoperişul căruia s-a prăbuşit drona.

Forţele MAI, MApN şi echipele specializate ale SRI au rămas în continuare la faţa locului şi continuă verificările, potrivit autorităților.