„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu

1 minut de citit Publicat la 13:13 28 Mai 2026 Modificat la 13:13 28 Mai 2026

Castelul Bánffy din Răscruci, după restaurare. Sursa foto: Consiliul Județean Cluj

Castelul Banffy din Răscruci a primit Premiul Europa Nostra pentru modul în care au fost realizate lucrările de conservare, precum și pentru reutilizarea adaptativă a obiectivului cultural prin reintegrarea în viața comunității. Comisia Europeană în România a scris, într-un mesaj pe Facebook, că „restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate”. Premiile vor fi decernate astăzi, la Teatrul Municipal din Nicosia, Cipru.

„Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat câștigătorii ediției 2026 ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra, cofinanțate prin programul Europa Creativă al UE.

Castelul Banffy din Răscruci se numără printre câștigătorii din acest an la categoria Conservare și Reutilizare Adaptivă”, a transmis Comisia Europeană în România, pe Facebook.

„Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcțiune contemporană: un spațiu deschis — un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului, contribuind la promovarea valorilor culturale și la consolidarea identității locale.

Câștigătorii vor fi celebrați astăzi, în cadrul Ceremoniei Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2026, la Teatrul Municipal din Nicosia, Cipru”, se mai arată în mesaj.