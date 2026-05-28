S-a semnat primul contract din SAFE pentru A8: Lotul Moțca – Târgu Frumos va reduce traficul pe cea mai periculoasă șosea din Moldova

1 minut de citit Publicat la 12:39 28 Mai 2026 Modificat la 12:39 28 Mai 2026

Un element important al proiectului îl reprezintă realizarea prioritară, în maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri. Foto: Facebook/IonelScrioșteanu

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat semnarea primului contract de pe Autostrada Unirii A8 finanțat prin programul european SAFE. Este vorba despre proiectarea și execuția tronsonului Moțca – Târgu Frumos, parte a sectorului moldovean al A8, un proiect considerat esențial pentru conectarea Iașului la rețeaua europeană de transport.

„Este primul contract al acestei autostrăzi finanțat prin Programul european SAFE și un pas major pentru conectarea Iașului la rețeaua europeană de transport”, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

Tronsonul Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii are o lungime de 27 de kilometri și va contribui direct la reducerea ambuteiajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și periculoase șosele din Moldova.

Contractul a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, valoarea investiției fiind de 4,87 miliarde de lei (fără TVA), iar durata de implementare este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Proiectul are un grad ridicat de complexitate tehnică

Un element important al proiectului îl reprezintă realizarea prioritară, în maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri care va asigura conexiunea rapidă dintre A8, DN2 și autostrada A7 Bacău – Pașcani.

Proiectul are un grad ridicat de complexitate tehnică și include 36 de poduri și pasaje, însumând 8,5 kilometri, patru tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri, precum și trei noduri rutiere: Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

"Semnarea acestui contract a fost rezultatul unui efort susținut în ultimele săptămâni. Le mulțumesc colegilor din Guvern și Ministerul Transporturilor pentru asigurarea finanțării europene și a cadrului legal necesar, domnului ministru Radu Miruță pentru susținerea neobosită a acestor proiecte majore pentru România, profesioniștilor din CNIR care au muncit mult peste program pentru evaluarea și reevaluarea ofertelor și pentru apărarea proiectului în fața CNSC care la rândul lor au tranșat rapid contestația depusă, precum și constructorului pentru ambiția și determinarea de a duce la bun sfârșit o investiție atât de importantă", a mai scris Horațiu Cosma.