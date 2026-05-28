Kaja Kallas a anunțat că americanii și-au evacuat ambasada din Kiev. Reacția ambasadei SUA: „Fals”

Publicat la 12:00 28 Mai 2026 Modificat la 12:00 28 Mai 2026

UE a revizuit ulterior declarația făcută de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat miercuri că americanii au decis să evacueze ambasada SUA din Kiev, în urma amenințărilor Rusiei legate de iminența unor noi bombardamente și atacuri asupra capitalei ucrainene. În replică, ambasada americană din Kiev a spus că „e deschisă” în continuare și a apreciat drept „false” relatările privind evacuarea personalului.

„Am aflat că toate ambasadele din Ucraina, cu excepția uneia, au rămas. Asta arată curaj din partea ambasadelor. Toți europenii au rămas, americanii au plecat”, a spus Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, într-o conferință de presă.

‼️The US has reportedly evacuated diplomats from Kyiv after Russian warnings



According to Kaja Kallas, all European embassies continue operating in the Ukrainian capital.



“All Europeans stayed. The US left,” the EU foreign policy chief said. pic.twitter.com/wAIsPLPVbQ — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026

Ambasada SUA din Kiev a reacționat și a precizat că orice relatări privind evacuarea personalului sunt „false”.

„Ambasada Statelor Unite e deschisă. Nu există nicio schimbare în operațiunile noastre și orice alte relatări contrare sunt false. Prioritatea Departamentului de Stat e siguranța și securitatea cetățenilor americani și analizează regulat riscurile de securitate din Kiev”, se arată într-un comunicat publicat pe contul de X al instituției.

The U.S. Embassy is open. There are no changes to our operations and reports otherwise are false. The State Department has no higher priority than the safety and security of Americans and regularly reviews the security posture of Embassy Kyiv. We reiterate our message that… pic.twitter.com/gdkePakita — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 28, 2026

Ulterior, declarația făcută de Kallas despre ambasada AUA a fost revizuită pe pagina oficială a UE în care a fost publicat transcriptul întregii conferințe de presă susținute de șefa diplomației europene.