Antena 3 CNN Externe Kaja Kallas a anunțat că americanii și-au evacuat ambasada din Kiev. Reacția ambasadei SUA: „Fals”

Kaja Kallas a anunțat că americanii și-au evacuat ambasada din Kiev. Reacția ambasadei SUA: „Fals”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 12:00 28 Mai 2026 Modificat la 12:00 28 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
kaja kallas
UE a revizuit ulterior declarația făcută de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas. Foto: Getty Images

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat miercuri că americanii au decis să evacueze ambasada SUA din Kiev, în urma amenințărilor Rusiei legate de iminența unor noi bombardamente și atacuri asupra capitalei ucrainene. În replică, ambasada americană din Kiev a spus că „e deschisă” în continuare și a apreciat drept „false” relatările privind evacuarea personalului.

„Am aflat că toate ambasadele din Ucraina, cu excepția uneia, au rămas. Asta arată curaj din partea ambasadelor. Toți europenii au rămas, americanii au plecat”, a spus Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, într-o conferință de presă.

Ambasada SUA din Kiev a reacționat și a precizat că orice relatări privind evacuarea personalului sunt „false”.

„Ambasada Statelor Unite e deschisă. Nu există nicio schimbare în operațiunile noastre și orice alte relatări contrare sunt false. Prioritatea Departamentului de Stat e siguranța și securitatea cetățenilor americani și analizează regulat riscurile de securitate din Kiev”, se arată într-un comunicat publicat pe contul de X al instituției.

Ulterior, declarația făcută de Kallas despre ambasada AUA a fost revizuită pe pagina oficială a UE în care a fost publicat transcriptul întregii conferințe de presă susținute de șefa diplomației europene.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: SUA UE Kaja Kallas Kiev Război Ucraina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close