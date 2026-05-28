Australia dă în judecată gigantul american 3M și îl acuză că a pus chimicale toxice "eterne" în spuma de stingere a incendiilor

2 minute de citit Publicat la 11:10 28 Mai 2026 Modificat la 11:10 28 Mai 2026

Guvernul australian susține că 3M a mințit în ceea ce privește efectele spumei contra incendiilor asupra mediului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul australian dă în judecată gigantul american 3M și îi cere daune de 1,4 miliarde de dolari SUA, notează BBC.

Autoritățile de la Canberra spun că firma americană ar fi pus substanțe chimice toxice "eterne" în spuma de stingere a incendiilor pe care a vândut-o în Australia.

Drept consecință, produsul respectiv a contaminat cu PFAS "zeci de baze de apărare" din întreaga țară.

PFAS este denumirea prescurtată pentru substanțe per- și polifluoroalchilice.

PFAS desemnează peste 10.000 de substanțe chimice sintetice.

Acestea sunt cunoscute drept "chimicale eterne" / "forever chemicals", deoarece legăturile lor chimice extrem de puternice le fac aproape indestructibile în natură și în organismul uman.

Cel mai mare proces intentat vreodată de guvernul australian

Procesul contra 3M este cea mai mare acțiune în justiție intentată vreodată de guvernul australian, a precizat procurorul general Michelle Rowland.

Potrivit acesteia, demersul urmărește să recupereze "costurile substanțiale" legate de gestionarea substanțelor chimice în 28 de locații.

Guvernul australian acuză 3M că a ascuns și a denaturat detalii despre spuma contra incendiilor și despre impactul acesteia asupra mediului.

Conform documentelor întocmite pentru proces, 3M a susținut că folosirea produsului este sigură, deși cunoștea că lucrurile stau exact pe dos.

"Guvernul s-a angajat să tragă la răspundere companiile 3M și 3M Australia pentru daunele economice și de mediu asociate contaminării cu PFAS.

Abaterile comise au avut drept efect costuri substanțiale pentru apărare și pentru contribuabilul australian, inclusiv o sumă de peste un miliard de dolari cheltuită până în prezent pentru investigarea, remedierea și atenuarea contaminării cu PFAS la amplasamentele de apărare", a spus Michelle Rowland.

La rândul său, 3M a comunicat că nu a produs niciodată PFAS în Australia și că a încetat să mai vândă spuma acolo în urmă cu 20 de ani.

3M a anunțat acum patru ani că renunță să mai folosească PFAS

Compușii PFAS care, între altele, sunt rezistenți la apă, se găsesc în produsele de stingere a incendiilor, în telefoanele mobile, în îmbrăcăminte și în tigăile pentru gătit cu proprietăți antiaderente.

Cercetările au arătat că toxinele ating concentrații periculoase în apă, sol și alimente și pot persista în organismul uman, odată ajunse acolo.

În 2022, 3M a anunțat că va înceta să producă și să utilizeze PFAS, pe fondul îngrijorărilor că substanțele ar fi legate de o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancer.

În procesul intentat de guvernul Australiei, reclamantul afirmă că 3M a ascuns informații și a prezentat în mod eronat efectele spumei peliculogene apoase (AFFF), inclusiv în ceea ce privește riscurile pentru mediu ale acestui produs.

În plus, 3M ar fi oferit asigurări privind eliminarea spumei și siguranța mediului care erau incompatibile cu ceea ce știa compania la momentul respectiv despre efectele produsului său.

Un purtător de cuvânt al 3M a declarat că firma americană se va apăra împotriva acestor acuzații prin intermediul procedurilor legale.

Potrivit 3M, Departamentul australian al Apărării a continuat să utilizeze spumele de stingere a incendiilor care conțin PFAS timp de două decenii după ce compania a încetat să le mai vândă în țară.