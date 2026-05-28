Ce reacție a avut șeful Lamborghini dupa eșecul epic al noului Ferrari electric

1 minut de citit Publicat la 10:58 28 Mai 2026 Modificat la 10:59 28 Mai 2026

„Nu vorbim despre concurenții noștri, dar fiecare are propria strategie”, a spus Winkelmann. Colaj foto: Getty Images / Ferrari

După reacțiile negative intense care au venit după prezentarea primului model Ferrari complet electric, Luce, CEO-ul producătorului rival de vehicule de lux Lamborghini a declarat că anularea planurilor companiei sale privind vehiculele electrice a fost alegerea corectă, scrie CNBC.

Directorul general al Lamborghini, Stephan Winkelmann, a declarat miercuri că decizia producătorului auto de a renunța la modelul complet electric Lanzador și la o versiune a SUV-ului său Urus pentru a se concentra pe vehicule electrice hibride plug-in este „calea corectă” pentru compania sa, dar a spus că „fiecare marcă, fiecare companie trebuie să decidă singură”.

„Decizia noastră de a trece de la motorul tradițional cu ardere internă la cel plug-in a fost una foarte importantă pentru noi și a funcționat. Nu vorbim despre concurenții noștri, dar fiecare are propria strategie”, a spus Winkelmann.

Winkelmann a refuzat să comenteze direct despre Ferrari Luce sau despre răspunsurile primite , dar a spus că „inovația este primordială” pentru succes. Cu toate acestea, el a spus că inovația nu ar trebui făcută de dragul inovației sau impusă clienților.

„Observând piața am constatat că această curbă de acceptare a vehiculelor electrice pentru tipul nostru de clienți nu este în creștere și, prin urmare, am decis să renunțăm la o mașină complet electrică la una hibridă plug-in”, a spus el.

Lamborghini, deținută de producătorul auto german Volkswagen, a fost unul dintre numeroșii producători auto la nivel global care și-au retras investițiile în vehicule electrice din cauza cererii slabe.

Acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 8% marți la Milano și cu 5,3% la New York, după dezvăluirea modelului Luce, luni, în Italia.

Analiștii au spus că reacția acțiunilor s-a datorat parțial „urii față de design”.

„În cele din urmă, mulți fani sunt dezamăgiți de faptul că Ferrari adoptă conceptul de mașină electrică, crezând că diluează brandul de supermașini, care s-a modelat în jurul designului clasic și al puterii brute a motorului cu ardere internă”, a declarat pentru CNBC Michael Field, strateg șef al acțiunilor la Morningstar.

Luce a fost proiectat de fostul șeful de design de la Apple, Jony Ive, și se abate de la estetica Ferrari-urilor tipice, inclusiv printr-un design interior minimalist cu ecrane și un exterior efervescent.

Pe lângă îngrijorările investitorilor, vehiculul s-a confruntat cu critici notabile din partea fostului director executiv Ferrari, Luca di Montezemolo, precum și a viceprim-ministrului italian și ministrului transporturilor, Matteo Salvini.

„Sper să dea jos sigla calului cabrat de pe mașina aceea”, a declarat di Montezemolo în marja unei conferințe de afaceri de la Roma, potrivit Reuters.