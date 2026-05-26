Ferrari a lansat primul său model complet electric. Cum arată Luce. Are un design diferit față de cel clasic și poate atinge 310 km/h

Publicat la 08:07 26 Mai 2026

Ferrari a prezentat oficial luni primul său model complet electric, Luce, marcând intrarea celebrului constructor italian într-o nouă eră a electrificării, într-un moment în care mai mulţi producători de maşini sport îşi încetinesc planurile pentru vehicule electrice, transmite Reuters.

Noul model a fost lansat la Roma şi reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari.

Luce, nume care înseamnă ”lumină” în italiană, este un model cu patru uşi, capabil să atingă 310 km/h, care costă 640.000 de dolari.

Potrivit surselor Reuters, maşina are dimensiuni mai mari şi un design diferit faţă de modelele clasice Ferrari. Dezvoltarea designului a implicat şi studioul LoveFrom al fostului designer Apple, Jony Ive.

”Este un risc şi un pariu. Dar este un lucru bun, pentru că Ferrari deschide drumul”, a declarat Phil Dunne, director în cadrul firmei de consultanţă Grant Thornton Stax.

Primele livrări către clienţi sunt programate pentru luna octombrie.

Sub conducerea directorului general Benedetto Vigna, Ferrari a investit masiv în electrificare, inclusiv într-o nouă facilitate de producţie ”e-building” la sediul companiei din Maranello.

Lansarea vine însă într-un moment dificil pentru segmentul maşinilor sport electrice.

Reuters a relatat anterior că Ferrari a amânat până cel puţin în 2028 planurile pentru al doilea model electric, din cauza cererii slabe. Rivalul italian Lamborghini a renunţat complet la planul de a lansa un model electric în 2030.

Analistul Felipe Munoz de la Car Industry Analysis spune că Ferrari nu se aşteaptă ca Luce să devină un model de volum, ci mai degrabă un simbol strategic într-o perioadă în care producătorii chinezi de vehicule electrice avansează rapid.

Compania chineză BYD a atras atenţia cu supercarul electric Yangwang U9, capabil să sară şi să execute mişcări coregrafice.

”Electrificarea va rămâne pe termen lung, iar Ferrari trebuie să definească ce înseamnă luxul electric înainte ca altcineva să o facă”, a spus Munoz.

Una dintre cele mai mari provocări pentru Ferrari este păstrarea identităţii mărcii într-o eră fără sunetul clasic al motoarelor termice. Compania a dezvoltat pentru Luce un sistem audio special care amplifică vibraţiile grupului motopropulsor electric pentru a crea un sunet distinctiv Ferrari, fără a simula artificial un motor pe benzină.

”Cele trei lucruri asociate mereu cu Ferrari sunt cum arată, cum sună şi cum se simte. Acum trebuie să obţină aceleaşi lucruri într-un mod complet diferit”, a spus Dunne.

Ferrari şi-a redus între timp obiectivele privind electrificarea. Modelele complet electrice ar urma să reprezinte 20% din gamă până în 2030, faţă de ţinta anterioară de 40%. Compania va continua să producă şi modele hibride şi cu motoare termice.

Constructorul italian speră că Luce va atrage o nouă generaţie de clienţi bogaţi, mai deschişi către vehicule electrice, într-un context în care preţurile ridicate ale petrolului, alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu, cresc interesul pentru alternative electrice.