Vreme neobișnuit de caldă în luna iunie. Meteorologii au actualizat prognoza meteo

1 minut de citit Publicat la 08:49 26 Mai 2026 Modificat la 08:49 26 Mai 2026

ANM anunță temperaturi mult mai ridicate în prima lună de vară / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 25 mai, 22 iunie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate pentru această perioadă, iar ploile vor fi deficitare cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 25 mai - 1 iunie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei în toată ţara, mai ales în jumătatea vestică. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

În intervalul 1 - 8 iunie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în sud-vest şi local în vest, iar în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale.

În săptămâna 8 - 15 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori uşor peste normal, în special în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nordice, vestice şi local în cele sud-vestice şi centrale.

În perioada 15 - 22 iunie, ANM estimează din nou temperaturi peste cele specifice perioadei, mai ales în vestul ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale şi local în sud-vest, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei.