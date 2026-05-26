Un spectacol de lumini s-a transformat în haos în Sydney: Zeci de drone s-au prăbușit lângă mulțime

2 minute de citit Publicat la 08:33 26 Mai 2026 Modificat la 08:33 26 Mai 2026

Skymagic, compania britanică din spatele spectacolului, a dat vina pe o schimbare a frecvenței radio. Sursa foto: Captură video/x/VoteLewko

Aproape 90 de drone au căzut peste portul Darling din Sydney în timpul unui popular spectacol de lumini. Imaginile surprind aparatele prăbușindu-se în apă, la mică distanță de mulțime, potrivit BBC.

Organizatorii Vivid Sydney, un festival anual de trei săptămâni care prezintă instalații luminoase de mari dimensiuni, au declarat că defecțiunea de luni seară a fost cauzată de „dificultăți tehnice neprevăzute” și au anulat două spectacole viitoare.

Imaginile spectacolului de luni au surprins zeci de drone în timp ce se prăbușeau, lăsându-i pe spectatori confuzi de spectacolul aerian.

Skymagic, compania britanică din spatele spectacolului, a dat vina pe o schimbare a frecvenței radio pentru eroare și a spus că niciuna dintre drone nu a căzut în afara limitelor de siguranță.

„Zgomotul făcut când s-au izbit de chei a fost puternic chiar și de la vreo 10-15 sau 20 de metri distanță. Se auzea clar cum se lovesc și se sparg de beton”, a declarat pentru postul național ABC un angajat din Darling Harbour, pe nume Robert.

„În timpul spectacolului din seara zilei de 25 mai, Skymagic a întâmpinat o problemă tehnică care a dus la prăbușirea a 89 de drone în apa din jurul golfului Cockle”, a declarat un purtător de cuvânt al Skymagic, referindu-se la zona debarcaderului din Darling Harbour.

Cauza principală a fost „o schimbare neprevăzută a mediului de radiofrecvență care a avut loc după decolare”, a spus Skymagic, determinând ca unele drone „să implementeze proceduri de aterizare de siguranță ca răspuns la compromiterea preciziei poziționale”.

Spectacolul a inclus până la 1.000 de drone

Un purtător de cuvânt al Vivid Sydney și-a cerut scuze pentru „dezamăgirea și inconvenientele cauzate participanților” și a spus că operatorii de drone au anulat spectacolul „în conformitate cu protocoalele standard de siguranță”.

Organizatorii festivalului au declarat că Skymagic și agențiile guvernamentale vor efectua o evaluare completă înainte de a lua o decizie cu privire la programul rămas al spectacolelor.

Numit Star-Bound, spectacolul cu drone prezintă până la 1.000 de drone special construite într-o demonstrație aeriană care durează până la 12 minute.

Primele spectacole au început duminică. Organizatorii au programat 22 de spectacole pe parcursul a 11 nopți în următoarele trei săptămâni.

Vivid Sydney a debutat cu spectacole cu drone ca parte a programului său în 2024, cu mulțimi mari de participanți la spectacole. Anul trecut, a decis să nu găzduiască niciun spectacol cu drone din cauza preocupărilor legate de supraaglomerare.

Vivid Sydney a început în 2009 și se autointitulează „cel mai mare festival de lumină, muzică, idei și mâncare din emisfera sudică”.

Massive drone show failure at Vivid caused hundreds of drones to crash into Cockle Bay.



Video by Hugo Northam. pic.twitter.com/9IzhDKbjjl — Daniel (@VoteLewko) May 26, 2026