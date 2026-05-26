Un spectacol de lumini s-a transformat în haos în Sydney: Zeci de drone s-au prăbușit lângă mulțime

George Forcoş
2 minute de citit Publicat la 08:33 26 Mai 2026 Modificat la 08:33 26 Mai 2026
Skymagic, compania britanică din spatele spectacolului, a dat vina pe o schimbare a frecvenței radio. Sursa foto: Captură video/x/VoteLewko

Aproape 90 de drone au căzut peste portul Darling din Sydney în timpul unui popular spectacol de lumini. Imaginile surprind aparatele prăbușindu-se în apă, la mică distanță de mulțime, potrivit BBC.

Organizatorii Vivid Sydney, un festival anual de trei săptămâni care prezintă instalații luminoase de mari dimensiuni, au declarat că defecțiunea de luni seară a fost cauzată de „dificultăți tehnice neprevăzute” și au anulat două spectacole viitoare.

Imaginile spectacolului de luni au surprins zeci de drone în timp ce se prăbușeau, lăsându-i pe spectatori confuzi de spectacolul aerian.

Skymagic, compania britanică din spatele spectacolului, a dat vina pe o schimbare a frecvenței radio pentru eroare și a spus că niciuna dintre drone nu a căzut în afara limitelor de siguranță.

„Zgomotul făcut când s-au izbit de chei a fost puternic chiar și de la vreo 10-15 sau 20 de metri distanță. Se auzea clar cum se lovesc și se sparg de beton”, a declarat pentru postul național ABC un angajat din Darling Harbour, pe nume Robert.

„În timpul spectacolului din seara zilei de 25 mai, Skymagic a întâmpinat o problemă tehnică care a dus la prăbușirea a 89 de drone în apa din jurul golfului Cockle”, a declarat un purtător de cuvânt al Skymagic, referindu-se la zona debarcaderului din Darling Harbour.

Cauza principală a fost „o schimbare neprevăzută a mediului de radiofrecvență care a avut loc după decolare”, a spus Skymagic, determinând ca unele drone „să implementeze proceduri de aterizare de siguranță ca răspuns la compromiterea preciziei poziționale”.

Spectacolul a inclus până la 1.000 de drone

Un purtător de cuvânt al Vivid Sydney și-a cerut scuze pentru „dezamăgirea și inconvenientele cauzate participanților” și a spus că operatorii de drone au anulat spectacolul „în conformitate cu protocoalele standard de siguranță”.

Organizatorii festivalului au declarat că Skymagic și agențiile guvernamentale vor efectua o evaluare completă înainte de a lua o decizie cu privire la programul rămas al spectacolelor.

Numit Star-Bound, spectacolul cu drone prezintă până la 1.000 de drone special construite într-o demonstrație aeriană care durează până la 12 minute.

Primele spectacole au început duminică. Organizatorii au programat 22 de spectacole pe parcursul a 11 nopți în următoarele trei săptămâni.

Vivid Sydney a debutat cu spectacole cu drone ca parte a programului său în 2024, cu mulțimi mari de participanți la spectacole. Anul trecut, a decis să nu găzduiască niciun spectacol cu drone din cauza preocupărilor legate de supraaglomerare.

Vivid Sydney a început în 2009 și se autointitulează „cel mai mare festival de lumină, muzică, idei și mâncare din emisfera sudică”.

