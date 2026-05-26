Undă verde pentru o nouă șosea de mare viteză în România: Drumul Expres Buzău–Brăila va avea 112 kilometri

Impactul pozitiv al proiectului se regăsește în fluidizarea traficului și decongestionarea zonelor cu trafic intens.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a anunțat semnarea acordului de mediu pentru proiectul Drum Expres Buzău – Brăila. Proiectul care are ca scop realizarea unui sector de drum expres între localitățile Buzău și Brăila se aliniază astfel cu obiectivele prioritare de mediu expuse în Planurile Locale de Acțiune pentru Mediu.

Proiectul este inițiat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și este situat de-a lungul intercoridorului OR3 – Dunăre.

Drumul Expres Buzău – Brăila va avea 112 kilometri și a fost împărțit în patru loturi.

Proiectul este inclus în Master Planul General de Transport al României cu perioada de implementare 2016-2030.

Acesta va face parte din intercoridorul OR3 – Dunăre, respectiv proiect de nivel 2 – OR17 Drumul expres Găești – Ploiești – Buzău – Brăila denumit Muntenia Expres.

În urma evaluării de impact, au fost prevăzute măsuri concrete: construcții pentru epurarea apelor; panouri anticoliziune (din plase) pentru speciile de mamifere și păsări; panouri fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot în zona localităților; structuri (podețe) ce permit subtraversarea mamiferelor; împrejmuire cu gard; plantări de arbori și arbuști, perdele forestiere.

Printre lucrările incluse se numără: noduri rutiere, podețe prefabricate din beton ce asigură scurgerea apelor, parcări de scurtă durată, spații de servicii, centru de întreținere și coordonare (CIC).