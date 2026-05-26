Coreea de Nord a lansat mai multe rachete în Marea Galbenă, a anunţat armata Coreei de Sud

2 minute de citit Publicat la 09:27 26 Mai 2026 Modificat la 09:28 26 Mai 2026

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete în Marea Galbenă, pe fondul creșterii tensiunilor regionale. *Imag. cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Coreea de Nord a lansat marţi mai multe rachete în largul coastei vestice a ţării, a afirmat Statul Major al armatei sud-coreene într-un comunicat, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Inițial, autoritățile din Coreea de Sud au anunțat că ar fi fost lansat "un proiectil neidentificat".

Conform sursei citate, rachetele au fost lansate în jurul orei 13:00 (04:00 GMT) din Chongju, oraş aflat în provincia nord-coreeană Pyongan, a declarat Statul Major Întrunit al Coreei de Sud într-un comunicat.

Liderul comunist de la Phenian, Kim Jong Un, s-a concentrat pe extinderea arsenalului său nuclear și de rachete, după ce negocierile nucleare cu președintele american, Donald Trump, au eșuat în 2019, au scris jurnaliştii de la The Times of Israel.

Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a relua discuțiile cu Kim, însă Phenianul a ignorat până acum demersurile și a îndemnat Washingtonul să renunțe la cererile privind dezarmarea nucleară a Coreei de Nord ca o condiție prealabilă pentru discuții.

Kim Jong Un a adoptat o poziție din ce în ce mai dură față de Coreea de Sud, pe care a declarat-o inamicul permanent și cel mai ostil al țării sale, în timp ce relațiile diplomatice sunt blocate și tensiunile cresc din cauza ambițiilor sale nucleare.

Lansarea a avut loc la câteva ore după ce președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, în cadrul unei ședințe de cabinet, a solicitat eforturi mai susținute pentru dezvoltarea armatei țării.

Liderul sud-coreean pus accentul pe capacitățile de inteligență artificială și pe cele ale dronelor, precum și pe posibila achiziție a unui submarin cu propulsie nucleară, o chestiune care a făcut parte din relațiile sale diplomatice cu Washingtonul.

Dacă se va confirma că aceasta a fost o lansare de rachetă, ea ar fi prima începând din 19 aprilie, când Coreea de Nord a testat câteva rachete balistice cu rază scurtă, despre care a spus că erau echipate cu bombe cu submuniţii.

Exercițiul miliar a fost atunci descris de presa de stat din Coreea de Nord drept "o demonstrație a focoaselor de tip bombă cu submuniție", relatează Associated Press.

La începutul lunii aprilie, Phenianul a anunţat că a testat un nou focos de bombă cu submuniţii pe o rachetă balistică, precum şi o armă electromagnetică, în ceea ce analiştii consideră a fi parte a eforturilor sale de a-şi etala capacitatea de a lupta într-un război modern.

Liderul Kim Jong Un a declarat în martie că statutul Coreei de Nord de stat dotat cu arma nucleară este ireversibil şi că extinderea unei "descurajări nucleare autodefensive" este esenţială pentru securitatea naţională.