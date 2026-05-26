Comisia Europeană pregătește pentru Google o amendă record, de sute de milioane de euro

<1 minut de citit Publicat la 10:13 26 Mai 2026 Modificat la 10:14 26 Mai 2026

Amenda pregătită pentru Google ar putea fi cea mai mare acordată până pentru încălcarea legislației europene privind piețele digitale. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană intenţionează să aplice companiei Alphabet/Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro, în cadrul unei investigaţii antitrust, au declarat surse din cadrul Comisiei Europene pentru publicația germană Handelsblatt, preluată de Reuters.

Decizia este aproape „finalizată” și urmează a fi anunțată înaintea vacanței de vară a instituțiilor europene.

Amenda care ar urma să fie aplicată Google, deși valoarea ei exactă nu a fost anunțată, ar putea totuși deveni cea mai mare acordată până acum de UE pentru încălcarea legislației europene privind Piețele Digitale (Digital Markets Act - DMA), care urmărește să reducă din puterea și influența giganților de tehnologie.

Ancheta Comisiei Europene a fost lansată oficial în martie 2025 și a plecat de la suspiciuni legate de faptul că Google își favorizează propriile sale servicii în rezultatele motorului său de căutare. Ancheta europeană urmărește astfel verificarea polliticii de conformitate a Google cu regulile UE referitoare la concurența digitală.

„Comisia e mai degrabă interesată în asigurarea politicilor de conformitate decât în impunerea de amenzi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Google a criticat impactul pe care regulile UE îl au asupra produselor sale și a adăugat că este „interesat” să rezolve această situație.