Eurostat: România e una dintre puținele țări din UE unde au scăzut prețurile la benzină

1 minut de citit Publicat la 13:36 25 Mai 2026 Modificat la 13:43 25 Mai 2026

În cazul preţurilor la benzină, 23 state membre UE au raportat creşteri. Foto: Getty Images

Preţurile la motorină şi benzină în UE au crescut în aprilie comparativ cu luna precedentă cu 7,9% şi, respectiv, cu 2,4%, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

În cazul preţurilor la benzină, 23 state membre UE au raportat creşteri, care au variat de la 12,9% în Slovenia la 1,3% în Irlanda, în timp ce România (minus 1,2%), Spania (minus 4,6%) şi Polonia (minus 6,1%) au raportat scăderi în aprilie comparativ cu luna precedentă.

La motorină, preţurile au crescut în toate statele membre UE între martie şi aprilie 2026. Cele mai mari creşteri au fost în Slovenia (23,5%), Bulgaria (19,5%) şi Cipru (18%), iar cele mai reduse în Polonia (1,9%), România (2,3%) şi Bulgaria (2,6%).

Datele Eurostat arată că în aprilie, preţurile la motorină au crescut în UE cu 33,7% comparativ cu perioada similară din 2025, în timp ce în martie s-a înregistrat un avans de 19,8%. De asemenea, în ritm anual, preţurile la benzină au crescut în UE cu 13,6% în aprilie, în timp ce în martie s-a înregistrat un avans de 9,4%.

Preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal în UE a crescut cu 20,8% în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, după un avans de 12,9% în martie.

În aprilie, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal în UE a crescut în toate statele membre UE. Cele mai mari creşteri au fost în Luxemburg (33,8%), Franţa şi Suedia (ambele cu 29,3%), Letonia (28,1%) şi Bulgaria (27,8%), iar cele mai reduse în Ungaria (1,5%), Polonia (8,8%) şi Italia (12,9%). În România creşterea a fost de aproape 25%.