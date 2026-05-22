Un om dintr-o mie: Topul țărilor în care ultra-bogații încasează cel mai mult. România e foarte sus în clasament

Publicat la 08:59 22 Mai 2026 Modificat la 09:00 22 Mai 2026

Ponderea Europei în numărul total de miliardari la nivel global este în creștere ușoară. Foto: Hepta

Cei mai bogați 0,1% dintre europeni încasează, în medie, aproximativ 4,5% din totalul veniturilor, însă ponderea lor diferă semnificativ de la o țară la alta. În unele state depășește 6%, în timp ce media europeană este de 4,5%. Economiștii spun că sistemele de taxare și inegalitatea salarială sunt principalii factori care explică aceste diferențe, scrie Euronews.

Așadar, unde ajunge această pondere la cel mai ridicat nivel - adică pentru aproximativ unul din 1.000 de oameni?

Datele din World Inequality Database arată că venitul deținut de acest segment ultra-bogat variază de la 1,6% în Țările de Jos până la 10,2% în Georgia, într-un total de 35 de țări, incluzând state membre UE, candidate, membre EFTA și Marea Britanie.

Cifrele se referă la anul 2024 sau la cel mai recent an disponibil după 2020, cu excepția Italiei, unde datele cele mai noi sunt din 2015. Veniturile sunt calculate înainte de taxe și transferuri sociale.

Dintre statele membre UE, Estonia are cea mai mare pondere, cu 8,3%, urmată de Bulgaria (7,5%) și Polonia (7%).

Două țări candidate la UE se află și ele peste pragul de 6%: Serbia (6,9%) și Turcia (6,1%).

Danemarca (5,8%) și România (5,1%) sunt de asemenea peste media de 5%.

De ce sunt diferențe atât de mari?

Potrivit lui Pawel Bukowski, politicile fiscale și instituțiile statului au un rol decisiv. „Țările diferă prin gradul de redistribuire, adică prin cât de mult încearcă să influențeze veniturile prin taxe și politici sociale”, a explicat acesta pentru Euronews Business.

El a subliniat că în Europa Centrală și de Est nivelul de redistribuire este, în general, mai redus. De exemplu, în Polonia sistemul fiscal este considerat regresiv, ceea ce înseamnă că persoanele cu venituri mari ajung să contribuie proporțional mai puțin decât cele cu venituri mici.

Bukowski a mai arătat că și politicile sociale sunt adesea construite într-un mod care nu reduce suficient diferențele de venit.

Dacă excludem Italia, marile economii europene au valori apropiate: Spania (5%), Germania (4,9%), Marea Britanie (4,9%) și Franța (4,9%). Irlanda se află ușor sub acestea, la 4,8%, peste media europeană de 4,5%.

La polul opus, mai multe state au valori foarte mici. Țările de Jos au cel mai scăzut nivel, 1,6%, urmate de Cipru (2,2%), Muntenegru (2,3%), Slovenia (2,3%), Belgia (2,3%), Albania (2,4%) și Letonia (2,4%), toate sub pragul de 2,5%.

Pentru Italia, cea mai recentă valoare din baza de date WID este 2,0%, însă aceasta datează din 2015 și nu este neapărat comparabilă. Un alt studiu citat de WID, realizat de Guzzardi și Morelli, indică un nivel de 3,3% în 2021.

Între 3,5% și 4,5% se află Grecia (4,5%), Elveția (4,3%), Cehia (4,2%), Suedia (3,7%), Finlanda (3,5%) și Norvegia (3,5%).

Economistul Salvatore Morelli explică faptul că diferențele dintre țări pot reflecta atât realități economice, cât și modul în care sunt colectate datele. În unele state, o pondere mai mare a veniturilor celor foarte bogați poate veni din salarii mai mari, venituri din afaceri sau din capital, mai ales după tranzițiile economice din anii ’90. În alte cazuri, diferențele sunt influențate de sistemele de pensii, regulile fiscale, economia informală sau modul în care veniturile din capital sunt raportate în statistici.

„Studiile arată că țările cu o comprimare salarială mai puternică, cu sindicate mai influente, șomaj mai mic și sisteme sociale mai dezvoltate tind să reducă diferențele de venit înainte de taxe între cei mai bogați și restul populației”, a explicat Morelli.

Acesta spune că acest lucru poate explica de ce țările nordice și mai multe state vest-europene au, în general, ponderi mai mici ale veniturilor concentrate la vârf față de economiile din fostul bloc estic.

Crește ponderea celor mai bogați?

La nivel european, ponderea veniturilor celor mai bogați 0,1% a fost de 6,43% în 1940. Ulterior a scăzut constant, ajungând la aproximativ 2,7% la începutul anilor ’80.

Apoi a crescut din nou, apropiindu-se de 5% în 2007, înainte ca criza financiară să o reducă. Din jurul anului 2010, nivelul a rămas relativ stabil, ajungând la 4,54% în 2024.