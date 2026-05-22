Suma exorbitantă cu care au fost vândute la licitație două genți Birkin ale unei afaceriste condamnate. Voia să le lase nepoților

2 minute de citit Publicat la 08:27 22 Mai 2026 Modificat la 08:27 22 Mai 2026

Gențile de lux ale unei miliardare condamnate au fost vândute cu peste jumătate de milion de dolari. Foto: Centrul de servicii pentru licitații de active din orașul Ho Chi Minh

Două genți de lux confiscate de la afacerista vietnameză Truong My Lan au fost vândute la licitație de stat pentru peste 535.000 de dolari. Ambele și-au găsit rapid cumpărători, după doar 30 de minute de licitație, scre BBC.

Una dintre gențile albe Hermès Birkin a fost vândută pentru 440.144 de dolari, iar cealaltă pentru 94.858 de dolari.

Gențile Birkin produse de Hermès sunt considerate unele dintre cele mai exclusiviste accesorii din lume și pot ajunge să valoreze sute de mii de dolari.

Truong My Lan execută în prezent o condamnare pe viață pentru delapidare și a fost obligată de instanță să returneze aproximativ 27 de miliarde de dolari drept despăgubiri.

Afacerista fusese condamnată la moarte

În aprilie 2024, femeia fusese condamnată la moarte după ce judecătorii au stabilit că a controlat în secret Saigon Commercial Bank, a cincea cea mai mare bancă din Vietnam, și că, printr-o rețea de firme-paravan, a retras ilegal împrumuturi și sume uriașe de bani timp de peste zece ani. Prejudiciul total a fost estimat la 44 de miliarde de dolari.

Sentința a fost comutată anul trecut în închisoare pe viață, după ce Vietnamul a eliminat pedeapsa capitală pentru mai multe infracțiuni.

În timpul procesului, Truong My Lan a încercat să păstreze cele două genți Hermès, spunând că una fusese cumpărată din Italia, iar cealaltă era un cadou primit de la un om de afaceri malaezian. Ea a declarat că voia să le lase copiilor și nepoților ca amintire.

În ianuarie, Agenția pentru Executări Civile din Ho Chi Minh City anunțase că caută experți pentru evaluarea celor două genți Birkin din piele de crocodil confiscate de la afaceristă.

Potrivit presei locale, gențile s-au aflat printre cele 1.200 de bunuri scoase la vânzare luni la Centrul de Licitații de Active din Ho Chi Minh City.

Geanta vândută la prețul mai mic era modelul de dimensiune 30. Cealaltă, dimensiunea 25, decorată cu pietre strălucitoare pe sistemul de închidere și pe margini, s-a vândut la un preț de aproape șapte ori mai mare decât suma de pornire.

„Adevărate opere de artă”

Nicholas Parnell, fondatorul agenției de modă de lux Agency Parnell, a declarat că prețurile genților Birkin cresc constant de ani de zile.

„Este una dintre cele mai dorite genți din lume, iar asta se datorează în mare parte faptului că Hermès limitează accesul cumpărătorilor la aceste produse”, a spus el.

Parnell a descris gențile drept „adevărate opere de artă”, extrem de rare și considerate investiții de mulți colecționari.

„Ajung să fie obiecte de care te atașezi și pe care vrei să le păstrezi”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, prețurile pot ajunge practic fără limită, mai ales în cazul edițiilor speciale.

Casa de licitații Sotheby's listează frecvent astfel de genți la zeci de mii de dolari bucata. În iulie 2025, Sotheby’s Paris a vândut geanta Birkin originală pentru 8,6 milioane de euro, adică aproximativ 10,1 milioane de dolari, stabilind atunci recordul pentru cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitație.